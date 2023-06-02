Бена Аффлека помітили на прогулянці із сином (фото)
Перед цим Джей Ло та Аффлек переїхали до розкішного маєтку за 60 млн доларів.
50-річного американського актора Бена Аффлека помітили на прогулянці із сином. Про це пише Daily Mail.
Зірку фільму "Загублена" помітили в Санта-Моніці з його 11-річним сином Семюелем після того, як Аффлек та Джей Ло остаточно зробили вибір на користь елітного житла за 60 млн доларів.
Зірковий батько і його спадкоємець були помічені, коли вони насолоджувалися напоями Starbucks і проводили час разом.
Аффлек був у білій футболці та темно-синій бейсболці від своєї продюсерської компанії Artists Equity. Він також одягнув світло-сірий бомбер.
Свій образ чоловік Дженніфер Лопес доповнив світло-блакитними джинсами та кросівками Nike для вечірньої прогулянки.
Його син Семюель був одягнений у зелену сорочку поло, темно-сині штани та синьо-зелені кросівки.
Семюель — син Бена Аффлека від його союзу з акторкою Дженніфер Гарнер. Вони також виховують доньок Вайолет та Серафіну. Наразі оскароносний актор одружений зі співачкою Дженніфер Лопес. Спільних дітей у пари немає.
Нагадаємо, Дженніфер Лопес помітили з донькою біля дому колишньої дружини Бена Аффлека.
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