Бена Аффлека помітили на прогулянці із сином (фото)

Перед цим Джей Ло та Аффлек переїхали до розкішного маєтку за 60 млн доларів.

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50-річного американського актора Бена Аффлека помітили на прогулянці із сином. Про це пише Daily Mail.

Зірку фільму "Загублена" помітили в Санта-Моніці з його 11-річним сином Семюелем після того, як Аффлек та Джей Ло остаточно зробили вибір на користь елітного житла за 60 млн доларів.

Зірковий батько і його спадкоємець були помічені, коли вони насолоджувалися напоями Starbucks і проводили час разом.

Аффлек був у білій футболці та темно-синій бейсболці від своєї продюсерської компанії Artists Equity. Він також одягнув світло-сірий бомбер.

Свій образ чоловік Дженніфер Лопес доповнив світло-блакитними джинсами та кросівками Nike для вечірньої прогулянки.

Його син Семюель був одягнений у зелену сорочку поло, темно-сині штани та синьо-зелені кросівки.

Бен Аффлек із сином

Семюель — син Бена Аффлека від його союзу з акторкою Дженніфер Гарнер. Вони також виховують доньок Вайолет та Серафіну. Наразі оскароносний актор одружений зі співачкою Дженніфер Лопес. Спільних дітей у пари немає.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес помітили з донькою біля дому колишньої дружини Бена Аффлека.

Також Фокус писав про романтичний шопінг Джей Ло та Бена Аффлека.