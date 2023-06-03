Принцу Вільяму треба багато чого надолужити на його новій посаді, — джерело

Фахівець вважає, що Чарльз ІІІ був найуважнішим принцом Уельським в історії.

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40-річному принцу Вільяму "потрібно багато чого надолужити" як принцу Уельському. Про це пише GB News.

За словами королівського експерта Гʼю Томаса, старший син Чарльза короля ІІІ відстає від свого батька, коли мова йде про посаду принца Уельського.

Томас, особистий лікар покійної королеви Єлизавети II, вважає, що 74-річний Чарльз III був "найуважнішим" принцом Уельським в історії.

"[Вільямові] потрібно багато чого наздогнати з точки зору громадського сприйняття його як принца Уельського", — зазначив фахівець.

Він продовжив: "У мене також склалося враження, що після коронації стосунки Вільяма з Уельсом дещо посиляться. Подивимося, що буде".

Принц Вільям у дитинстві Фото: Getty Images

Після смерті королеви Єлизавети ІІ у вересні її онук Вільям став принцом Уельським, а син Чарльз — королем Великобританії. Втім, офіційна церемонія коронації пройшла 6 травня 2023 у Вестмінстерському абатстві. Старший син покійної королеви та його дружина Камілла Паркер-Боулз стали новими монархами Великобританії.

Король Чарльз ІІІ та королева Камілла на балконі Букінгемського палацу Фото: Getty

Це ознаменувало офіційну передачу влади королю Чарльзу ІІІ після 70-річного правління його матері.

Тим часом дружина 40-річного Вільяма Кейт Міддлтон стала принцесою Уельською. Проте Камілла свого часу відмовилася від цього титулу на знак поваги до покійної принцеси Діани, яка раніше носила його.

Нагадаємо, принц Вільям та Кейт Міддлтон відвідали весілля наслідного принца Йорданії Хусейна.

Також Фокус писав про домашні обовʼязки старшого сина принца та принцеси Уельських, 9-річного Джорджа.