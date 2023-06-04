Дизайнерське вбрання з подіумів переробляють під Кейт Міддлтон: у чому причина

Сукні для Кейт змінюють відповідно до вимог королівського дрес-коду.

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41-річна принцеса Уельська на будь-якому офіційному чи державному заході має бездоганний вигляд, підбираючи вбрання від найкращих дизайнерів, що відповідає події та королівському дрес-коду. Однак мало хто знає, що найчастіше сукні з подіумів для Кетрін переробляють, щоб зробити їх відповіднішими до протоколу. Фокус зібрав кілька суконь, на яких видно сліди змін.

Кажуть, що британська королівська родина дотримується дуже конкретного посібника зі стилю, що виключає недоречно короткі спідниці, занадто довгі повсякденні сукні, глибокі вирізи, відверті розрізи, які можуть показати зайве, якщо людина нахиляється або сідає, і тканини, що мнуться.

Із того часу, як міс Міддлтон вийшла заміж за принца Вільяма у 2011 році, вона завжди дотримувалася цих правил, що, втім, зовсім не псувало ні вбрання, ні зовнішній вигляд королівської особи.

На весіллі у спадкового принца Йорданії Хусейна та Раджви Аль-Саїф Кетрін була в пудрово-рожевій довгій сукні від Elie Saab із довгими рукавами, високим вирізом із оборками та хитромудрими деталями на ліфі. Ця сукня з колекції бренду осінь-зима 2017, і на оригіналі чітко видно прозорі вставки на спідниці та на ліфі, чого немає у вбранні принцеси.

Фото: katemiddleton_fashion/instagram Фото: Getty

Під час семиденного туру в Індії та Бутані у квітні 2016 року Кейт була приголомшлива в дизайні Desdemona від Temperley London на обіді з прем'єр-міністром Індії. Нефритова сукня зі 100-відсоткової бавовни відрізнялася високою горловиною, приталеною талією, гофрованим подолом і складками з бавовняного мережива.

Але в оригіналі ліф був переважно прозорим, надто ризикованим для Кейт, тому на грудях була додана скромна вставка, а нижня спідниця була подовжена, тож вона була прозорою лише нижче коліна.

Фото: Getty Фото: Temperley London

Для своєї першої зустрічі після останньої декретної відпустки у зв'язку з народженням принца Луї, відкриття фотовиставки в лондонському Музеї Вікторії та Альберта в жовтні 2018 року, Кейт одягла сірий твідовий костюм від Erdem із колекції весна-літо 2018. Подіумна версія включала виріз на животі, проте на костюмі Кейт його не було, але її стилістка Наташа Арчер додала пояс.

Фото: Getty Фото: Getty

Оскільки покази проходять майже на рік раніше за запуск моделей у пошиття, Наташа переглядає сезон наперед, вибираючи стилі, принти й візерунки, а потім обговорює з Кейт, перш ніж зв'язатися з дизайнерами.

Невеликі зміни на кшталт зашивання глибоких декольте, найімовірніше, робить Арчер, проте фундаментальні зміни в дизайні — робота домів моди, що представили вироби.

Раніше Фокус писав, яку модну фішку вигадала Кейт Мідлтон.