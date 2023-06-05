В Україні запустили чат-бот для безкоштовної діагностики та лікування раку, — НСЗУ

Чат-бот служитиме помічником у лікуванні онкологічних захворювань та довідковим інструментом для людей, у яких є підозри або вже встановлено діагноз онкологія.

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В Україні стала доступна безкоштовна діагностика та лікування онкологічних захворювань. Для отримання додаткової інформації про цю послугу було розроблено спеціальний чат-бот. Про це повідомила Національна служба здоров'я України.

Українські медики зазначають, що діагностика та лікування онкологічних захворювань є безкоштовними для громадян України та включені до Програми медичних гарантій. Фінансування лікарень, де проводиться лікування здійснюється за рахунок Національної служби здоров'я України.

"Щоб підвищити обізнаність українців про безоплатну діагностику та лікування раку, права пацієнтів, Ліки Контроль розробила чат-бот "Повними грудьми". З ботом легко знайти лікарню, де можна безоплатно пройти обстеження та отримати лікування за Програмою медичних гарантій", — додали в НСЗУ.

Представники Національної служби здоров'я України стверджують, що розроблений спеціалізований чат-бот буде служити помічником у лікуванні онкологічних захворювань та довідковим інструментом для людей, які мають підозри або вже встановлено діагноз раку. Програма надасть необхідну інформацію та посібники з лікування для підвищення обізнаності та підтримки пацієнтів.

Чат-бот доступний за посиланням.

Нагадаємо, що вчені під керівництвом Єльського університету виявили ефективний препарат від раку легень. У звіті стверджується, що препарат продемонстрував "безпрецедентну, статистично значущу та клінічно значущу перевагу у спільній виживаності".

Крім того, дослідники оголосили про позитивні перші дані щодо дослідження фази Ib/IIb препарату VTP-300 в рамках дослідження HBV002, в ході якого були досягнуті первинні та вторинні кінцеві точки у людей з хронічною інфекцією вірусного гепатиту В (ВГВ).