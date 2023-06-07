Дженніфер Еністон розповіла таємний рецепт свого улюбленого салату

Раніше актриса розповіла, що під час знімання серіалу "Друзі" щодня готувала собі "ситний" салат. І нарешті поділилася його рецептом.

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54-річна актриса Дженніфер Еністон нарешті розповіла рецепт свого улюбленого салату, яким харчувалася щодня на зйомках серіалу "Друзі". Про це пише Today.

Її "справді ситний салат" включає багато овочів, авокадо і варене яйце, або яйце пашот, а зовсім не нут, як думали її шанувальники. Фанати минулого року припустили, які інгредієнти входили до салату Еністон і відео з цими рецептами стали вірусними на TikTok.

Але Дженніфер Еністон повідомила, що всі вони неправильні та, нарешті, поділилася рецептом страви, розповідаючи про здорове харчування та фітнес, завдяки яким вона залишається у формі.

Дженніфер Еністон знаходиться у чудовій формі

Говорячи із шоу Today про свою співпрацю з фітнес-компанією Pvolve, вона докладно розповіла про своє меню.

"Я не фанат салату романо, я люблю гриби. Я люблю паростки. Я люблю трохи помідорів. нарізаний пармезан, пекорино, сир фета, чи всі разом!", — сказала актриса.

Вона доповнює свій салат мигдалем або насінням соняшника, і нарізаним яйцем або яйцем-пашот, який є джерелом білка.

Щодо заправки, то це залежить від дня тижня. Зазвичай вона вибирає масло і оцет чи соус вінегрет, але якщо це вихідні, вона може натомість заправити салат соусом ранч.

"Дуже ситний салат" від Дженніфер Еністон

Інгредієнти:

гриби

паростки

помідор

авокадо

оливки

сир (на вибір нарізаний пармезан, пекорино, фета чи всі три)

мигдаль

насіння соняшника

варене яйце, або яйце пашот;

заправка (на вибір масло та оцет, вінегрет або ранч)

Все викласти на тарілку, змішати та заправити. Салат від Дженніфер готовий.

Любов Еністон до салатів була вперше задокументована в інтерв'ю її колишньої колеги з фільму "Друзі" Кортні Кокс газеті Los Angeles Times у 2010 році.

Кокс пояснила, що вони їли один і той самий салат Кобб, приготовлений Еністон, щодня протягом 10 років, коли знімалися у популярному шоу NBC. Коли минулого літа випливло інтерв'ю, таємниця, пов'язана з інгредієнтами салату, підірвала соцмережі.

Салат Еністон став вірусним на TikTok після того, як кулінарний блогер на ім'я Ханна заявила, що має рецепт. Проте пізніше актриса спростувала чутки.

"Це неправда, не мій салат. Я не знаю, звідки це взялося. Має гарний вигляд, але це не моє", — сказала вона на початку цього року провідній Capital FM Сіані Велбі.

До салату Ханни входили червона цибуля, огірок, фісташки, свіжа петрушка, м'ята та банку нуту.

Еністон пояснила у своєму останньому інтерв'ю Today, що вона дбала про своє здоров'я з раннього віку.

Вона намагалася правильно харчуватися, пити достатньо води, довше спати, медитувати та тренуватися.

Тренування Дженніфер Еністон

Еністон зізналася, що раніше віддавала перевагу, "виснажливим і болючим" тренуванням, однак у 2021 році вона відмовилася від принципу "немає болю, немає результату".

Нагадаємо, раніше актриса розповіла про те, як зрозуміла цінність сну і те, наскільки він важливий для збереження молодості.