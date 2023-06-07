Спортивна Кейт Міддлтон: принцеса Уельська зіграла у регбі (відео)

Кейт Міддлтон змінила розкішні сукні на спортивну форму та приєдналася до команди з регбі.

Related video

Принцеса Уельська нещодавно відвідала місто Мейденхед. І зіграла матч у місцевому клубі з регбі. Зазвичай принцеса з'являється на публіці в стильних костюмах, або сукнях, але цього разу вона обрала відповідне вбрання: спортивну форму. Про це пише Daily Mail.

41-річна Кейт зіграла з ексзіркою збірної Англії Денні Кера і навіть прийняла від нього пас. І виглядала дуже спортивно у бірюзовій футболці збірної Англії з регбі, темно-синіх джоггерів від Sweaty Betty та блискучих білих кросівках Lululemon. Без прикрас вона не обійшлася, хоч і відмовилася від дорогих, просто обравши звичайні сережки від бренду Orelia.

Фото: Getty Images

Мати трьох дітей, відома своєю любов'ю до фізичних вправ, є покровителькою Союзу регбі з 2020 року, коли вона взяла цю роль від свого зятя принца Гаррі після того, як він відмовився виконувати обов'язки старшого члена королівської сім'ї та переїхав до США разом зі своєю родиною.

Вона приєдналася до гравців на полі, а пізніше того ж дня взяла участь у важливих дискусіях у рамках своєї кампанії "Формування нас", розповідаючи місцевим батькам про те, як спортивні клуби можуть бути гарною мережею підтримки для дітей.

Візит Кейт відбувся через те, що Центр раннього дитинства Королівського фонду опублікував статистику, що свідчить про підвищення поінформованості про важливість розвитку дітей у ранньому віці.

Опитування громадської думки, проведене Ipsos UK на замовлення фонду, показало, що минулого року 17% людей назвали період між вагітністю та п'ятирічним віком вирішальним для формування майбутньої дитини.

Попри загальне підвищення обізнаності, дані також показали, що переважно жінки вважали віковий діапазон важливим для формування майбутньої дитини: 24% порівняно з 14% чоловіків.

Принцеса Уельська зіграла у регбі

Отже, завдання Кейт підвищувати обізнаність чоловіків і після тренування вона сказала, що з нетерпінням чекає на "хороші бесіди" протягом дня про батьківство і про те, як спортивні клуби можуть покращити розвиток дітей у ранньому віці.

Кер, який сам є батьком трьох дітей, пожартував, що коли справа доходить до батьківства, ви насправді не знаєте, що це таке, доки не станете батьком.

"Якщо ви чуєте, що в її Королівської високості можуть бути проблеми зі своїми дітьми, ви відчуваєте полегшення, що ви не один таке переживаєте. Здорово, що вона приїхала і провела з нами час", — сказав зірка регбі.

Нагадаємо, зовсім недавно Кейт Міддлтон та принц Вільям відвідали весілля принца Йорданії Хусейна. Їхня поява на урочистості стала несподіванкою, адже її до останнього моменту тримали в таємниці. Але на весіллі Кейт виглядала приголомшливо.