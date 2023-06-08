Розі Гантінгтон-Вайтлі показала три стильні купальники на літо (фото)

Всі представлені купальники зі власної колекції знаменитої моделі.

Related video

35-річна британська супермодель та ангел Victoria's Secret Розі Гантінгтон-Вайтлі поділилася у своєму Instagram-акаунті серією фотографій у купальниках, представляючи свою нову співпрацю з культовим брендом купальних костюмів Hunza G.

Модель та власниця косметичного бренду Rose Inc позувала на дзеркальних селфі у білому бікіні, бордовому та рожевому купальниках.

Розі Гантінгтон-Вайтлі Фото: Instagram rosiehw Розі Гантінгтон-Вайтлі Фото: Instagram rosiehw

"Немає нічого кращого, ніж створити лімітовану колекцію у співпраці з @roseinc та @hunza.g. Гортайте, щоб побачити деякі з моїх улюблених стилів і колірних рішень, натхненних нашою культовою сонячною колекцією Rose Inc", — підписала Розі свою публікацію.

Про свою любов до Hunza G Розі також розповіла Vogue: "Я познайомилася з цим брендом ще у 2018 році. І мене відразу ж вразила ця красиво натягнута м'ята тканина. Я думаю, що ще одна річ, яку команда робить так добре, це те, що вона залишається вірною невеликій кількості стилів і фасонів, але кожен сезон представляє справді культові кольори".

Розі Гантінгтон-Вайтлі Фото: Instagram rosiehw

"Останні кілька років я в основному відома своєю любов'ю до нейтральних тонів, — каже Гантінгтон-Вайтлі. — Але коли справа доходить до купальних костюмів — це яскраві кольори. Я відчуваю, що саме тут я можу бути трохи більш заповзятливою та грайливою".

Раніше Фокус писав, що Розі Гантінгтон-Вайтлі продемонструвала розкішну фігуру, відпочиваючи на Мальдівах.