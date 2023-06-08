Періс Гілтон поділилася зворушливим фото сина та чоловіка

У січні Періс Гілтон та її чоловік стали батьками. Хлопчика сім'ї народила сурогатна мати.

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42-річна світська левиця Періс Гілтон поділилася у своєму Instagram-акаунті зворушливим фото, на якому її чоловік, 42-річний американський письменник Картер Реум, тримає на руках їх новонароджену дитину Фенікса Беррона Хілтон Реума.

На знімках тато та син спостерігають, як Гілтон репетирує свій перший живий виступ як співачка. На репетиції на сцені вона була у блискучій міні-сукні. Спадкоємиця найбільшої у світі мережі готелів та курортів Hilton готувалася до шоу "Зірки сліпи", яке відбудеться у театрі Генрі Фонду у Голлівуді.

"Малюк Фенікс дивиться, як я репетирую "Зірки сліпи" для мого великого шоу сьогодні ввечері", — написала Періс під публікацією на своїй сторінці.

На Фенікс були сині навушники, білий светр і білі тенісні туфлі в тон. Картер був одягнений у просту синю куртку та джинси, притискаючи маленького Фенікса до грудей, поки Періс репетирувала.

2006 року Періс випустила свій перший поп-сингл Stars Are Blind з однойменного дебютного альбому Paris. Хоча Періс вже багато років є визнаним ді-джеєм, шоу в Fonda стане її першим концертом, на якому вона виступить як вокалістка.

Діджей, підприємець та горда мама написала про своє хвилювання з приводу свого першого живого концерту: "Вважаю дні до концерту! Репетиції були такими веселими. Я дуже люблю всіх у своїй команді. Не можу дочекатися, щоб поділитися цим досвідом з усіма".

Періс і Картер, які одружилися у листопаді 2021 року після більш ніж двох років знайомства, тримали народження свого сина в секреті від своїх найближчих родичів, доки світська левиця оприлюднила цю інформацію у соцмережі.

Також Фокус писав, що Періс Гілтон зізналася, що зробила аборт у 20 років.