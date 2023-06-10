Король та королева Йорданії обмінялися зворушливими кадрами з нагоди 30 років шлюбу (фото, відео)

Пара одружилася 1993 року на розкішній церемонії у палаці Захран. У цій же локації нещодавно відбулося одруження їхнього сина принца Хусейна та Раджви Аль-Саїф.

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Король Йорданії Абдалла та королева Ранія сьогодні, 10 червня, святкують 30-ту річницю від дня весілля. І одна з найкрасивіших королівських пар сучасності обмінялася зворушливими фото та відео цього особливого дня.

Королева Ранія розмістила фото з чоловіком у себе в Instagram, написавши: "Кожен день, що минає, зближує нас, і кожен рік, що минає, показує мені, наскільки я неймовірно щаслива провести своє життя з тобою. З 30-річчям, мій король".

Відео, опуліковане королевою Ранією

Також відео, присвячене роковинам весілля батьків, розмістив принц Хусейн, написавши: "Вітаємо найлюблячих, відданих і щедрих батьків з 30-річчям весілля".

Відео, розміщене принцом Хусейном

Нагадаємо, весілля короля Абдалли та королеви Ранії відбулося 10 червня 1993 року. Ранія здобула титул королеви після тримісячної офіційної жалоби з приводу смерті короля Хусейна.

Абдалла міг не стати королем, трон мав зайняти його дядько, принц Хасан, так що для Ранії, як вона говорила в інтерв'ю, це був "великий шок".

До знайомства з Абдаллою, Ранія, випускниця Американського університету в Каїрі, працювала в Citibank та у відділі маркетингу Apple. З принцом вона познайомилася на званому обіді в Аммані в січні 1993 року. А вже за шість місяців відбулося весілля.

Весілля Абдалли та Ранії у 1993 році Фото: Getty Images

Ранія і її сім'я, що народилася в Кувейті в родині палестинців, переїхали в йорданську столицю в 1991 році, після закінчення війни в Перській затоці.

На весіллі Ранія була у сукні від британського дизайнера Брюса Олдфілда, який також створював вбрання для принцеси Діани та королеви Камілли. Повідомляється, що Олдфілд був натхненний серією офіційних сирійських костюмів, виставлених у музеї Вікторії та Альберта.

Весілля Абдалли та Ранії було грандіозною державною подією. Цей день був оголошений національним святом, і люди вишикувалися вздовж вулиць Аммана, щоб миттю побачити принца та його наречену, які проїжджали в автомобілі з відкритим верхом. Серед гостей на весіллі були принцеса Греції Ірина та королева Іспанії Софія.

Офіційна церемонія одруження та весільна вечірка пройшли у палаці Захран. Там же, через 30 років відбулося і весілля первістка пари – кронпринца Хусейна та Раджви Аль-Саїф із Саудівської Аравії.

На весіллі Хусейна зібралися монархи з усього світу. І після церемонії вони зробили унікальну спільну фотографію.