Меган Фокс заступилася за своїх дітей: що сталося

Меган Фокс відповіла на твердження, що її дітей "примушують" носити "одяг для дівчаток".

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37-річна американська акторка та модель Меган Фокс заступилася за своїх дітей. У своєму Instagram-акаунті вона опублікувала скріншот твіту політика Роббі Старбака, в якому він розкритикував зірку через одяг її дітей.

Раніше на цьому тижні політик, який балотувався до Конгресу США в 2022 році, засудив Фокс та її трьох дітей, яких вона ділить з колишнім чоловіком Браяном Остіном Гріном, написавши у своєму Twitter-акаунті, що акторка "примушувала" дітей носити "дівчачий одяг".

У відповідь зірка назвала 34-річного Старбака "мисливцем за впливом" і розкритикувала його за "використання гендерної ідентичності моєї дитини, щоб привернути увагу до своєї політичної кампанії".

"Привіт, @robbystarbuck, я дійсно не хочу приділяти тобі таку увагу, тому що ти явно женешся за впливом, але дозволь мені чогось тебе навчити, — написала Меган. — Незалежно від того, наскільки відчайдушним ти можеш бути в будь-який момент часу, щоб придбати багатство, вплив, успіх чи популярність — ніколи не використовуй дітей як важіль або соціальну валюту. Особливо під зловмисним і помилковим приводом".

Зірка "Трансформерів", яка зустрічається з музикантом Machine Gun Kelly, додала: "Використання гендерної ідентичності моєї дитини для привернення уваги до твоєї політичної кампанії поставило тебе на неправильний бік всесвіту".

Потім вона зазначила, що її "спалили на багатті такі невпевнені в собі, самозакохані, імпотенти, маленькі чоловічки, як ти", заявивши: "І все ж таки я все ще тут".

Фокс завершила свою промовисту відповідь політику попередженням, написавши: "Ти трахкаєш не з тією відьмою".

У своєму оригінальному твіті Старбак поділився фотографією трьох синів Фокс — 10-річного Ноа, 9-річного Бодхі та 6-річного Джорні — і написав: "Це сини Меган Фокс. Раніше ми жили в одному закритому селищі, і наші діти грали у парку" .

Стверджуючи, що він "бачив, як у двох із них стався повний зрив, кажучи, що їхня мама змусила їх носити одяг для дівчаток, а їхня нянька намагалася втішити дітей", Старбак додав: "Це чисте жорстоке поводження з дітьми. Моліться за них ".

Також Фокус писав, щоІлон Маск публічно потролив Меган Фокс.