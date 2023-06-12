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Американська письменниця Елізабет Гілберт скасувала вихід книги про росіян

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Фото: Elizabeth Gilbert\Instagram | Елізабет Гілберт

Авторка багатьох бестселерів отримала негативну реакцію від українських читачів.

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53-річна американська письменниця Елізабет Гілберт скасувала вихід своєї книги про життя росіян у Сибіру. Про це авторка бестселеру "Їсти, молитися, кохати" повідомила в Instagram.

За словами письменниці, до неї звернулися українські читачі, обурені бажанням Гілберт видати книгу про Росію під час повномасштабної війни в Україні.

"Протягом цього тижня я отримала дуже багато повідомлень від моїх українських читачів, які обурені та розчаровані тим, що я буду випускати таку книгу в цей час", — звернулася до підписників авторка популярних романів.

За її словами, книга "Сніговий ліс" про життя росіян у Сибіру в середині минулого століття, наразі не буде випущена.

Елізабет Гілберт

"Дякую за ваше велике серце, Елізабет! Україна любить вас💙💛🙏🏽", — написала в коментарях співачка Jerry Heil.

Не обійшлося і без негативних реакцій. Деякі користувачі пропонують все ж видати книгу, а частину прибутку віддати на потреби України.

Елізабет Гілберт

У центрі сюжету нової книги Елізабет Гілберт російська сім'я, яка самотньо жила в сибірській глушині та пів століття залишалася непоміченою.

"Ця історія пригадалася мені під час пандемії, і вона послужила натхненням для "Снігового лісу". У моєму романі вам доведеться жити з дуже радикальною сім’єю в сніжному лісі, коли вони випробовують межі свого фізичного та духовного світів", — раніше розповідала американська письменниця про свою книгу.

Елізабет Гілберт — авторка популярних книг, здебільшого про життя жінок. Серед її бестселерів — "Місто дівчат" та "Їсти, молитися, кохати". За мотивами останньої у 2010 році зняли фільм з Джулією Роберт у головній ролі.

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