Співачка Граймс шокує фанатів новими татуюваннями

Співачка показала нове татуювання на грудях.

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35-річна канадська співачка Граймс, колишня дівчина Ілона Маска та мати його двох дітей, продовжує свої експерименти із зовнішністю. У своєму Instagram-акаунті вона опублікувала фотографії з кількома новими татуюваннями,

"Шрами прибульців від @zhenja_tttr", — підписала публікацію артистка, додавши смайлик планети та відзначивши татуювальника. Також вона закликала шанувальників послухати її нову пісню "Ласкаво просимо до опери".

На знімку крупним планом співачка, уроджена Клер Еліз Буше, без топа демонструє білі шрамоподібні татуювання у формі футуристичних букв уздовж ключиці. Вона зробила макіяж із насиченими рум'янами і показала сколотий зуб, позуючи з відкритим ротом.

У той же день вона показала кілька фотографій свого нового татуювання, яке є зазубреними, схожими на шипи виступами в дзеркальному відображенні, які чимось нагадували чорнильні плями з тіста Роршаха. Малюнок починається трохи вище за її кісточки, а потім продовжується далеко за колінною чашкою на стегні.

"Ps так у захваті від цього татуювання @caidasindesamparo — вчора отримала купу приголомшливих фотографів", — підписала вона пост. Я захоплююсь цим шедевром на моїй нозі”.

У січні мати двох дітей поділилася своїми "довгими повільними зусиллями, щоб мати повністю інопланетне тіло". Проте шанувальники відчувають змішані почуття щодо її перетворень.

"Це просто схоже на купу корейських літер, перемішаних... якісь інопланетні шрами", — написав передплатник Граймс, а інший додав: "Дівчина... я трохи наляканий".

Ще один користувач соцмережі зазначив: "Я ніколи не думав, що хтось зробить татуювання з варикозним розширенням вен на нозі, але ви".

Раніше Фокус писав, що Граймс вирішила змінити ім'я дочки Ілона Маска з Екса Дарка Сідереля на Y.