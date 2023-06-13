Ембер Герд планує першу публічну появу після скандального розлучення з Джонні Деппом

Знаменитіть з’явиться на 69-му кінофестивалі в Таорміні, на Сицилії.

Related video

37-річна американська акторка Ембер Герд готова повернутися на червоні доріжки після скандального розлучення з Джонні Деппом. Про це пише Deadline.

Через кілька тижнів після підтвердження свого повернення в кіно зірка "Аквамена", як повідомляється, з’явиться на 69-му кінофестивалі в Таорміні на Сицилії, Італія.

Колишня дружина Джонні Деппа буде присутня на прем’єрі свого нового фільму "У вогні" — це її перша публічна поява після того, як голлівудський актор виграв позов про наклеп проти неї.

Джонні Депп та Ембер Герд Фото: колаж Фокус

Повідомляється, що Герд, яка переїхала до Іспанії після широкого розголосу судового процесу, пройдеться по килимовій доріжці з режисером фільму Конором Алліном та її партнером по фільму Едуардо Нор’єго.

Акторка грає "психіатра-новатора", якому доручено вилікувати "тривожну дитину".

Минулого місяця 37-річна знаменитість підтвердила у відео, опублікованому в TikTok, що, попри те, що залишила США, вона не планує закінчувати свою кар’єру.

"Я так люблю Іспанію", — сказала вона іспанською місцевому репортеру, додавши, що сподівається пожити там деякий час.

Ембер Герд Фото: Getty Images

Нагадаємо, Ембер Герд відправилася з дворічною донькою на прогулянку.

Також Фокус детальніше писав про нову роль Ембер Герд.