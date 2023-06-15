Після скандалу з наркотиками: візову анкету принца Гаррі у США відмовляються оприлюднювати

У своїх скандальних мемуарах син Чарльза ІІІ зізнався, що вживав кілька видів наркотиків, тим самим порушивши законодавство США.

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У США відмовляються оприлюднити візову анкету принца Гаррі після того, як він зізнався у вживанні наркотиків. Про це пише New York Post.

Повідомляється, що Міністерство внутрішньої безпеки США (DHS) відхилило вимогу аналітичного центру, щоб агентство оприлюднило візову заяву принца Гаррі після того, як він зізнався у вживанні наркотиків у своїх скандальних мемуарах.

Консервативний аналітичний центр Heritage Foundation подав до суду, щоб наполягати на оприлюдненні заяви сина короля на отримання візи. Але DHS, очевидно, відхилило запит фонду.

"Оскільки існують записи, це відомство не вважає суспільний інтерес у розкритті достатнім, щоб переважити інтереси суб’єкта конфіденційності", — написав старший директор DHS Джиммі Вулфрі в електронному листі.

Скандальні мемуари принца Гаррі "Запасний" Фото: Getty

Зовнішній радник Heritage Семюель Дʼюї відповів, що це рішення "свідчить про жахливу відсутність прозорості з боку адміністрації Байдена".

"Зусилля Міністерства внутрішньої безпеки закрити запит Heritage Foundation щодо свободи інформації є неприйнятними, і ми будемо оскаржувати їхню позицію", — сказав він.

У травні 2023 компанія Heritage подала позов до Закону про свободу інформації (FOIA), щоб забезпечити прозорість того, як принц Гаррі відповідав на запитання, щоб отримати візу для проживання в США. Кандидати повинні відповісти "так" або "ні" на запитання "Чи були ви коли-небудь наркоманом?"

У своєму бестселері, опублікованому в січні цього ж року, герцог Сассекський розповів про вживання рекреаційних наркотиків, зокрема "чарівних грибів", кокаїну та марихуани.

Принц Гаррі Фото: Getty

Нагадаємо, принц Гаррі подарував стюарду свої скандальні мемуари "Запасний".

Також Фокус писав про доходи двійника принца Гаррі після скандалів на початку 2023 року.