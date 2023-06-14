Двійник принца Гаррі розповів, як змінилися його доходи після витівок оригіналу

За словами чоловіка, інтерес до герцогів Сасссекських останнім часом зріс у рази.

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39-річний Ріс Вітток із Кента, відомий тим, що є одним із найпопулярніших двійників принца Гаррі у Великій Британії і заробляє на цьому непогані гроші, зізнався, що свого часу сильно переживав за власний бізнес, пише Mirror.

За словами чоловіка, зараз його справи пішли краще нікуди, причому це сталося вперше з того часу, як герцог і герцогиня Сассекські залишили королівські обов'язки і вирушили до США. Попит на його послуги різко зріс останніми тижнями, і він працює старанніше, ніж будь-коли, часто заробляючи чотиризначні суми на день.

Тепер Ріс упевнений, що його бізнес продовжуватиме процвітати, доки принц перебуває "на перших шпальтах".

"Я був трохи стурбований тим, що це була моя робота, але швидко стало очевидно, що вони залишаться в ЗМІ та в суспільному полі. Я знав, що зі мною все буде в порядку, поки це так, і, можливо, Гаррі та Меган більше в центрі уваги, ніж будь-коли раніше", – заявив Вітток.

Ріс провів роки, коли його зупиняли на вулиці і казали, що він схожий на Гаррі, перш ніж чоловік підписав контракт із агентством. З того часу він літав по всьому світу в пошуках ролей у телерекламі, приватних заходах і зовсім недавно – у телевізійних постановках.

Битва принца Вільяма та принца Гаррі у виконанні двійників

Вітток не залишає надії колись особисто познайомитися з оригіналом і впевнений, що його робота – найкраща у світі.

"Я завжди був великим шанувальником королівської родини. У 13 років я пішов дивитися Trooping the Colour у Лондоні і часто спостерігав за зміною варти. Ставши дорослим, кожного разу, коли я виходив на вулицю, я отримував коментарі, вказівки та двояке ставлення. Я отримав свою першу роботу в агентстві двійників якраз перед весіллям Гаррі та Меган у 2018 році — і з того часу все просто вибухнуло… Я на рік старший за Гаррі… Я насправді кажу людям, що він мій двійник, бо я прийшов сюди першим! Мені подобається ця робота — мені дуже пощастило, що я виглядаю як один із найбільш обговорюваних чоловіків у світі", — поділився Ріс.

Рис Вітток зі своєю дівчиною Марією Богатирьовою

У 2018 році британець виграв конкурс EasyJet "Найкращий двійник принца Гаррі в Європі", після чого інтерес до нього зріс ще більше.

Раніше Фокус писав, що після виходу мемуарів принца Гаррі Ріс Вітток серйозно побоювався за своє життя. Це пов'язано з тим, що таліби пригрозили герцогу Сассекскому через його розповідь про те, що він убив 25 бойовиків в Афганістані.