Двойник принца Гарри рассказал, как изменились его доходы после выходок оригинала

По словам мужчины, интерес к герцогам Сасссекским в последнее время вырос в разы.

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39-летний Рис Уитток из Кента, известный тем, что является одним из самых популярных двойников принца Гарри в Великобритании и зарабатывает на этом неплохие деньги, признался, что одно время сильно переживал за свой бизнес, пишет Mirror.

По словам мужчины, сейчас его дела пошли лучше некуда, причем это произошло впервые с тех пор, как герцог и герцогиня Сассекские оставили королевские обязанности и отправились в США.

Спрос на его услуги резко возрос в последние недели, и он трудится усерднее, чем когда-либо, часто зарабатывая четырехзначные суммы в день.

Теперь Рис уверен, что его бизнес будет продолжать процветать, пока принц находится "на первых полосах".

"Я был немного обеспокоен тем, что это была моя работа, но быстро стало очевидно, что они останутся в СМИ и в общественном достоянии. Я знал, что со мной все будет в порядке, пока это так, и, возможно, Гарри и Меган больше в центре внимания, чем когда-либо прежде", – заявил Уитток.

Рис провел годы, когда его останавливали на улице и говорили, что он похож на Гарри, прежде чем мужчина подписал контракт с агентством. С тех пор он летал по всему миру в поисках ролей в телерекламе, частных мероприятиях и совсем недавно – в телевизионных постановках.

Битва принца Уильяма и принца Гарри в исполнении двойников

Уитток не оставляет надежды когда-то лично познакомиться с оригиналом и уверен, что его работа – лучшая в мире.

"Я всегда был большим поклонником королевской семьи. В 13 лет я пошел смотреть Trooping the Colour в Лондоне и часто наблюдал за сменой караула. Став взрослым, каждый раз, когда я выходил на улицу, я получал комментарии, указания и двоякое отношение. Я получил свою первую работу в агентстве двойников как раз перед свадьбой Гарри и Меган в 2018 году — и с тех пор все просто взорвалось. Я на год старше Гарри. Я на самом деле говорю людям, что он мой двойник, потому что я пришел сюда первым! Мне нравится эта работа – мне очень повезло, что я выгляжу как один из самых обсуждаемых мужчин в мире", – поделился Рис.

Рис Уитток со своей девушкой Марией Богатыревой

В 2018 году британец выиграл конкурс EasyJet "Лучший двойник принца Гарри в Европе", после чего интерес к нему вырос еще больше.

Ранее Фокус писал, что после выхода мемуаров принца Гарри Рис Уитток серьезно опасался за свою жизнь. Это связано с тем, что талибы пригрозили герцогу Сассекскому из-за его рассказа о том, что он убил 25 боевиков в Афганистане.