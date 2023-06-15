Сальма Хаєк у ефектному образі total black відвідала шоу GMA

Голлівудська акторка вирушила на шоу в стильному образі, щоб розповісти про новий проєкт.

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56-річна мексикано-американська акторка Сальма Хаєк Піно була помічена у стильному образі total black на шляху до студії Good Morning America на Таймс-сквер. Про це повідомляє Daily Mail.

Зірка фільму "Бандитки" для виступу на шоу GMA одягла химерну чорну сукню зі стрічками з колекції Missoni Resort 2024, продемонструвавши свої стрункі ноги. Голлівудська акторка також одягла структурований чорний блейзер оверсайз.

Велика сумка Balenciaga вартістю 1600 доларів та чорні сонцезахисні окуляри доповнювали ефектний образ Хаєк. Родзинкою образу стали чорні туфлі на платформі Piferi XXELLE. Завершуючи свій стильний аутфіт, Сальма одягла золоте намисто з дорогоцінним камінням та золоті браслети на зап'ястя.

Сальма Хаєк Фото: Getty Images

Номінована на "Оскар" акторка, яка грає версію самої себе у хіті Netflix "Чорне дзеркало", розповіла про новий сезон шоу. Виступаючи на GMA, Сальма розповіла, що грати себе в серіалі — це "можливість посміятися з себе".

"Зіграти себе не складно. Це як пародія на мене. У мене дуже гарне почуття гумору до себе. Мені подобалося бути цією божевільною версією себе", — поділилася знаменитість.

Нагадаємо, Сальма Хаєк Піно продемонструвала струнку та підтягнуту фігуру в блакитному бікіні.

Також Фокус писав, що Сальма Хаєк гордо показала сивину та зморшки на фото без макіяжу.