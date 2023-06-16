Браян Остін Грін відповів на звинувачення в тому, що він поганий батько

Актора розкритикували після того, як з'ясувалося, що Меган Фокс одягає їхніх синів у дівчачий одяг.

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Браян Остін Грін відповів на звинувачення критиків, які назвали його "поганим батьком". Це почалося після того, як його колишню дружину Меган Фокс звинуватили в тому, що вона змушує своїх синів носити "дівчачий одяг". Про це пише Daily Mail.

49-річний актор записав будівлю в Instagram.

"Такі люди збожеволіли. Чому хтось думає, що морально нормально нападати на людей, яких вони навіть ніколи не зустрічали. Це божевілля", — сказав зірка серіалу "Беверлі-Хіллз".

"Нумо поводитися краще. Ми в боргу перед майбутніми поколіннями", — сказав актор.

У Гріна п'ятеро дітей. У нього та у Меган Фокс троє синів: десятирічний Ной, 10 років, дев'ятирічний Бодхі та шестирічний Джорні.

Меган Фокс із дітьми

Він також має 21-річного сина Кассіуса від його колишньої дівчини та актриси Ванесси Марсіл.

А у червні 2022 року у нього народилася п'ята дитина, Зейн, від її нинішньої дівчини — 37-річної Шарни Берджесс із "Танців із зірками".

Сини Гріна живуть з Меган Фокс і Роббі Старбак, який балотувався до Конгресу США у 2022 році, заявив, що був свідком того, як двоє дітей пари сказали, що "мама змусила їх носити одяг для дівчаток, а їхня нянька намагалася їх втішити".

Меган Фокс заявила, що це неправда. А Браян Остін Грін спростував "повністю помилкові" твердження про те, що його колишня дружина, на якій він був одружений з 2010 по 2021 рік, змушує їхніх синів одягатися в жіночий одяг проти їхньої волі.

Ще у 2017 році він говорив у подкасті, що його син Ноа просто носить те, що йому подобається. І сукні, зокрема.

Браян Остін Грін з дітьми Фото: Instagram brianaustingreen

"Він нікому не завдає шкоди. Я чув від деяких людей, що вони не згодні з тим, що він носить сукні. Їм я кажу: мені байдуже. Йому чотири. І якщо він хоче носити це, то він носить це", — говорив актор.

Раніше Меган Фокс різко відповіла Роббі Старбаку, заявивши, що він "зв'язався не з тією відьмою".

"Використання гендерної ідентичності моєї дитини для привернення уваги до твоєї політичної кампанії поставило тебе на неправильний бік всесвіту", — сказала зірка "Трансформерів", яка зустрічається з музикантом Machine Gun Kelly.