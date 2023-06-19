Емілі Ратаковскі показала свого батька (фото)

Знаменитість опублікувала архівні кадри на честь Дня батька 2023.

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32-річна американська модель Емілі Ратаковскі показала свого тата. Знімками на честь Дня батька 2023 зірка подіумів польсько-єврейського походження ділиться в Instagram.

Супермодель показала своїм фоловерам чотири фотографії Джона Девіда Ратаковскі, дві з яких архівні. На одній маленька Емілі танцює з татом, а на другій — вивчає архітектуру в якомусь місті, сидячи в тата на руках.

На двох інших викладач художніх дисциплін тримає на руках уже свого онука Сильвестра, який "порадував" батьків тим, що першим знайшов зеленку вдома.

Молода мама ніяк не прокоментувала сімейні кадри, лаконічно залишивши смайлик у вигляді червоного сердечка.

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Емілі народилася у Лондоні в родині поляка Джона Девіда Ратаковскі та єврейки Кетлін Белглі. Батько моделі — художник та викладач такого роду дисциплін. Згодом родина перебралась до США, проте тривалий час знаменитість жила в різних країнах Європи.

Модель — єдина дитина Джона Девіда та Кетлін Белглі. Наразі вона вже сама є мамою дворічного Сильвестра, з батьком якого розлучилася влітку 2022 року.

Емілі Ратаковскі із сином Фото: Instagram @emrata

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі знову сходила на побачення з колишнім бойфрендом.

Також Фокус писав про вечірку на честь 32-го дня народження Емілі Ратаковскі.