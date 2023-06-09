Емілі Ратаковскі відзначила день народження сина у шкіряній мінісукні

Синові знаменитої моделі виповнилося 2 роки.

Related video

32-річна американська модель Емілі Ратаковскі, можливо, відсвяткувала свій 32-й день народження просто, проте зробила ставку на образ для свята сина Сільвестра. Малюкові 8 червня виповнилося два роки.

Зірка подіумів обрала шкіряну мінісукню зі шнурівкою від Ludovic de Saint Sernin, щоб відсвяткувати день народження сина будинку серед близьких. Вбрання включало корсетний ліф, бретельки та плісовану спідницю. Ратаковскі стилізувала його з босоніжками на шпильках. Свій образ вона завершила червоними тінями для повік, блискучими губами та рожевими рум'янами.

"♊️💐🎉 вдячна, це навіть не описати 🫶❣️", — написала Емілі в Instagram, поділившись знімками свого вбрання, торта та чарівного малюка.

На кадрах видно, що будинок моделі польсько-єврейського походження був завалений квітами та повітряними кулями.

Незрозуміло, хто був присутній на вечірці, окрім Сільвестра, який позував майже на кожній фотографії у темно-синій футболці та шортах кольору хакі.

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі розповіла про своє любовне життя після розлучення з колишнім чоловіком Себастьяном Бер-Макклардом.

Також Фокус писав, що Емілі Ратаковскі помітили на прогулянці із сином.