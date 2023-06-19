Кейт Міддлтон одягла особливу брошку у вигляді трилисника на Trooping the Colour

Принцеса Уельська ретельно підібрала прикраси до своєї зеленої сукні та віддала шану принцесі Діані.

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У Лондоні відбулася церемонія Trooping the Color. Перша для короля Чарльза. І в ній взяли участь принц Вільям із дружиною та дітьми, а також інші члени королівської родини. Загальну увагу, як завжди, привернула Кейт Міддлтон, яка обрала яскраве зелене вбрання та особливі прикраси. Про це пише Daily Mail.

41-річна Кейт Міддлтон була невимушено елегантною у смарагдово-зеленій атласній сукні та відповідному капелюсі, яку вона прикрасила золотою брошкою Cartier у вигляді трилистої конюшини.

Цілком зелений ансамбль натякає на її роль полковника ірландської гвардії, яку вона прийняла від свого чоловіка наприкінці минулого року.

Кейт Міддлтон на військовому параді Trooping the Color Фото: Getty Images

Її прикраса у вигляді трилисника, яку Кейт часто одягала на святкування Дня Святого Патрика, вважається особливою, оскільки, як повідомляється, вона позичена королівській родині, а не належить їм.

Згідно з Town & Country, Лорен Кієна, яка управляє сайтом The Court Jeweller, пояснила, що брошка належить полку, і її позичають дамам із королівської родини, які є його патронами.

Протягом десятиліть трилисник носили сама королева Єлизавета, принцеси Анна та королева-мати. Але хто був першим власником брошки, невідомо.

Кейт Міддлтон також вшанувала пам'ять своєї покійної свекрухи на урочистості. Вона доповнила своє вбрання парою сапфірових сережок, які колись належали принцесі Діані.

Під час Trooping the Colour 2023 принцеса Уельська викликала фурор, одягнувши сукню-пальто Andrew Gn, капелюх Philip Treacy, туфлі на підборах Aquazzura та клатч LK Bennett.

Кейт Міддлтон на військовому параді Trooping the Color Фото: Getty Images

Вона їхала на парад кінної гвардії у відкритому екіпажі, як і її троє дітей. Коли її чоловік, принц Уельський, їхав верхи разом зі своїм батьком, королем Чарльзом.

Захід став першим парадом Trooping the Colour після смерті королеви Єлизавети II у вересні минулого року та інавгураційним парадом на честь дня народження короля Чарльза.

Після цього члени королівської родини вийшли на балкон Букінгемського палацу, щоб подивитися військовий парад, в якому брало участь близько 70 літаків Королівського флоту, британської армії та Королівських ВПС.

До Кейт на балконі приєдналися її чоловік, принц Уельський, Джордж, Луї та Шарлотта, а також король Чарльз та королева Камілла.

Софі, герцогиня Единбурзька, також з'явилася на балконі зі своїм чоловіком, принцом Едвардом, принцесою Анною та її чоловіком сером Тімоті Лоренсом.

Цікаво, але для військового параду літаки вилетіли з 15 місць по всій Великій Британії, потім зустрілися на південному сході Англії та пролетіли над Лондоном.

У заході брали участь різні літаки, від екземпляра часів Другої світової війни, до кількох винищувачів Typhoon і Envoy IV CC1, який дебютував у польоті.

Щорічний захід Trooping the Color відзначає офіційний день народження суверена вже понад 260 років.

Нагадаємо, на церемонії принцеса Шарлотта з'явилася у чарівній білій сукні з червоним оздобленням.