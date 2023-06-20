Рідкісний кадр: няня дітей Кейт Міддлтон і принца Вільяма була помічена в елегантному образі

Іспанська суперняня Марія Тереза Турріон Борралло прийшла до родини Кембриджів, коли їхньому первістку, принцу Джорджу, було шість місяців.

Related video

Няня дітей принца та принцеси Уельських, 52-річна Марія Тереза Турріон Борралло – особистість відома, але дуже непублічна. Незважаючи на те, що вона виховує спадкоємців престолу, жінка тримається в тіні від ЗМІ, тому кожна її поява на публіці стає справжнім інформприводом. Цього року вона разом із королівським подружжям відвідала Trooping the Color, пише Hello.

Марію зняли в той момент, коли вона фотографувала на свій телефон Кейт і трьох її дітей, які чекали на посадку в королівську карету перед початком параду.

На знімках, зроблених у Букінгемському палаці, жінка виглядає елегантно у темній сукні, яку вона доповнила кремовим жакетом та відповідним капелюшком. Її вбрання було неймовірно схоже на те, яке вона носила під час урочистостей з нагоди коронації короля Чарльза. Іспанська няня з Норланда була поряд з родиною Вільяма та Кейт на кожній особливій події та події, включно з похоронами покійної королеви та коронацією нового монарха та його дружини.

Марія Тереза Турріон Борралло стала нянею принца Джорджа, коли йому виповнилося шість місяців. Принц Вільям і Кейт ніколи не говорили про свою няньку і тільки підтвердили, що вона працює на них, в короткій заяві, опублікованій ще в 2014 році, після того, як вона була сфотографована, коли катала візочок з принцем Джорджем по Гайд-парку. Жінка супроводжувала пару в королівському турі Новою Зеландією та Австралією.

Марія навчалася у Norland College, коледжі з догляду за дітьми у Баті, випускники якого працюють у найбагатших сім'ях. Перш, ніж стати королівською нянею, вона працювала з іншими відомими сім'ями із вищого суспільства. Саме звідти Кембриджі дізналися про неї та найняли її.

Марію називають "іспанською супернянею" Фото: Getty

"Вона незаміжня, й у неї немає хлопця, оскільки її життя повністю присвячене сім'ї, з якою вона працює", — розповіли інсайдери пресі.

Крім принца Джорджа, Марія виховує його сестру, принцесу Шарлотту, та брата, принца Луї.

Няня з маленьким принцом Джорджем Фото: Getty

Раніше Фокус писав, що Марія жила разом з Вільямом, Кейт та їхніми трьома дітьми, доки родина не переїхала до котеджу Аделаїда у Віндзорі. У новому будинку сім'ї п'ять кімнат, порівняно з квартирою 1а Кенсінгтонського палацу, в якій було 20 кімнат, і вважається, що няня тепер мешкає неподалік.