У Каліфорнії з вертольотами шукають зірку фільму "Дівчина з татуюванням дракона"

Британський актор Джуліан Сендз зник ще у січні, але рятувальники не втрачають надії знайти його живим.

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У Каліфорнії продовжуються пошуки 65-річного англійського актора Джуліана Сендза. Він зник у районі гори Болді під час походу ще у січні цього року. Про це пише Daily Mail.

У понеділок влада випустила пресреліз, в якому повідомлялося, що пошукові роботи продовжуються.

Департамент шерифа округу Сан-Бернардіно з січня провів вісім пошукових експедицій на землі та в повітрі у пошуках Сендза.

У пошуках брало участь понад 80 волонтерів та рятувальників, але Сендза так і не знайшли.

Джуліан Сендз на церемонії премії "Бафта" Фото: Getty

"Попри недавнє потепління, деякі ділянки гори залишаються недоступними через екстремальні умови. Декілька областей включають круті урвища та яри, в яких все ще є сніг і лід", — йдеться у повідомленні.

Джуліан Сендз відомий своїми ролями у фільмах, номінованих на "Оскар" на кшталт "Кімнати з видом". Також він виконав головну роль у скандальному фільмі "Гелена у ящику".

Окрім цього він знімався у фільмах "Поля смерті", "Покидаючи Лас-Вегас", "Чорнокнижник", "Тринадцять друзів Оушена", "Дівчина з татуюванням дракона", "Кривий будиночок" та багатьох інших.

Трейлери фильму "Чорнокнижник"

Його оголосили зниклим безвісти 13 січня цього року. Він вирушив у похід на вершину Болд у горах Сан-Габріель у Каліфорнії. Його автомобіль виявили біля підніжжя гори.

Джуліан відомий, як затятий любитель активного відпочинку, який підкорив гори по всьому світу.

Джуліан Сендз Фото: Getty Images

У Сендза є дві дочки від американської журналістки Євгенії Читковіц, з якою він одружився 1990 року, і син Генрі від першої дружини Сари Сендз, колишнього редактора програми Today на BBC Radio 4.

Його брат Нік у січні сказав, що все ще сподівається, що його брат живий.

Нагадаємо, раніше до лікарні потрапив відомий голлівудський актор Джеймі Фокс. Сім'я повідомила, що з ним не трапилося нічого серйозного, але додому він повернувся лише за кілька днів.