Кейт Міддлтон у зеленому: що носить і з чим поєднує принцеса Уельська свій улюблений колір

Майбутня королева любить та вміє носити зелений колір.

Related video

41-річна принцеса Уельська неодноразово зізнавалася, що любить зелений колір. Він ідеально гармонує з її каштановим кольором волосся та очима, та й просто дуже їй пасує. Останнім часом Кетрін неодноразово з'являлася в ансамблях зеленого кольору на публіці і щоразу виглядала бездоганно. Фокус зібрав три останні образи, щоб подивитися, з чим герцогиня Кембриджська та Корнуольська носить цей колір.

У травні дружина принца Вільяма приїхала до дитячого психологічного центру імені Анни Фрейд у Лондоні у рамках Тижня поінформованості про психічне здоров'я. Для заходу вона обрала дуже елегантний та жіночний ансамбль. Кейт Міддлтон одягла зелену сукню-сорочку на ґудзиках від Suzannah London. Незважаючи на простоту, сукня коштує 3000 фунтів стерлінгів (138 тис. грн). Модель під назвою "Flippy Wiggle" зшита із чистого італійського крепу на шовковій підкладці. Це нова інтерпретація культового вбрання із вінтажного архіву британського бренду кінця 1940-х років. Приталене вбрання з рукавами-ліхтариками "три чверті" та манжетами має v-подібний виріз у зоні декольте, лацкани на грудях, контрастні сині ґудзики, обтягнуті тканиною, і тонкий ремінець зі шкіряною основою.

Колір вбрання – не випадковий. Як відомо, зелена стрічка є міжнародним символом обізнаності з психічним здоров'ям. Примітно, що в колекції головної королівської модниці є така ж версія сукні білого кольору. Вона одягала її на поминальну службу в Гренфелл-Тауер минулого року.

Під неї Кетрін обрала білі шкіряні туфлі з відкритою п'ятою на підборах, чорним носком та ремінцем Mary-Jane від Alessandra Rich за 540 фунтів стерлінгів (25 тис. грн). З прикрас на ній була її обручка з сапфіром та діамантами, а також сережки від бюджетного бренду Accessorize вартістю 11 фунтів стерлінгів (505 грн).

15 червня Кетрін відвідала дитячий центр у Уоркширі у рамках просування її кампанії "Формування нас". На зустріч вона одягла ідеальну літню сукню-сорочку з освіжаючим зеленим принтом. Легке шовкове вбрання за 490 фунтів стерлінгів від бренду Cefinn Саманти Кемерон принцеса поєднала з білими туфлями-човниками Jimmy Choo. Своє ідеальне літнє вбрання вона доповнила білою структурованою сумочкою від Mulberry та сережками у формі груші із зеленими аметистами за 695 фунтів стерлінгів від Kiki McDonough.

Ця сукня, як вважають модні експерти, стане бажаним доповненням будь-якого літнього гардеробу. Невимушений стильний силует включає класичний комір, пояс і зручну довжину нижче коліна.

Третій образ Її Королівська Високість продемонструвала на Trooping the Color. Кейт виглядала чудово в сукні-пальто смарагдово-зеленого кольору з крепу від Andrew Gn з круглим вирізом, довгими рукавами, структурованим дизайном та розкішною прикрасою із кристалів. Золота брошка "Трилистник" від Cartier була прикріплена до пошитого на замовлення виробу. Капелюх від Philip Treacy доповнив ансамбль принцеси.

Матір трьох дітей віддала шану принцесі Діані своїм вбранням, завершивши його парою сапфірових сережок, які колись належали її покійній свекрусі.

Раніше Фокус писав, який капелюшний тренд запровадила Кейт Міддлтон.