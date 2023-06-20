Кейт Міддлтон задала новий капелюшний тренд: у чому полягає секрет принцеси

Кейт вивела підбір капелюшка до ансамблю на новий рівень.

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Принцеса Уельська, визнана ікона стилю у Великій Британії, схоже, запровадила новий тренд, який стосується вибору головних уборів для урочистих заходів, повідомляє Hello. Кейт Міддлтон любить і вміє носити капелюшки. Останнім часом вона поєднує їх із вбраннями, але намагається, щоб вони максимально збігалися за стилем.

Так, коли король Чарльз III провів свою першу службу на честь Дня підв'язки у каплиці Святого Георгія у Віндзорі, Кейт одягла білу сукню у горошок з високим коміром від Alessandra Rich та капелюшок від Philip Treacy. При найближчому розгляді стало ясно, що перо на її капелюсі було вкрите крихітними горошинами, що відповідають малюнку на сукні.

Фото: Getty Images

На Trooping the Colour Кетрін виглядала чудово в сукні-пальто яскравого зеленого кольору і крислатому капелюсі від Philip Treacy, причому ґудзики і прикраса на капелюсі були ідентичними.

За словами стилістів, вдале поєднання капелюха та ансамблю зробить зовнішній вигляд будь-якої жінки бездоганним.

Поради, як досягти максимальної гармонії капелюха та вбрання:

Враховуйте випадок: тип капелюха, який ви вибираєте, повинен відповідати нагоді. Широкополий капелюх може бути ідеальним для літньої вечірки в саду, а шикарний берет більше підійде для повсякденної прогулянки.

Поєднуйте кольори: виберіть капелюх, який доповнює або поєднується з кольорами вашого вбрання. Ви можете вибрати капелюх, який відповідає одному з домінуючих кольорів у вашому ансамблі, або вибрати контрастний колір, щоб створити сміливу та привабливу комбінацію.

Збалансуйте пропорції: розгляньте розмір та форму капелюха відповідно до вашого вбрання та ваших рис обличчя. Якщо ви носите об'ємну сукню, найкраще підійде капелюх меншого розміру, більш структурований. Так само, якщо ви носите гладке мінімалістське вбрання, більший та ефектніший капелюх може створити разючий контраст.

Зверніть увагу на стиль та настрій: підберіть стиль та настрій капелюха до свого вбрання. Наприклад, капелюх-канотьє додасть грайливості та нотку ретро до ансамблю у вінтажному стилі, а витончений фетровий капелюх може зробити образ більш цільним та вишуканим.

Раніше Фокус писав, яке зручне взуття обирає Кейт Міддлтон.