Наречена Джеффа Безоса показала фігуру у чорному бікіні (фото)

Майбутня дружина мільярдера позувала на борту яхти.

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53-річну журналістку Лорен Санчес помітили на суперяхті коханого Джеффа Безоса вартістю 500 мільйонів доларів, роблячи селфі в маленькому чорному бікіні. Про це пише PageSix.

Її купальник з рюшами був напрочуд схожий на стильні моделі Sommer Swim, які раніше можна було побачити на Кайлі Дженнер і Кортні Кардаш'ян. Санчес доповнила свій купальник прозорим саронгом із потрійною зав'язкою та сонцезахисними окулярами-авіаторами в золотій оправі.

Колишня ведуча новин за останні кілька тижнів не раз привертала увагу папараці своєю появою в бікіні.

Минулого тижня 59-річний мільярдер, засновник Amazon Джефф Безос, фотографував Санчес, поки вона позувала на борту яхти.

Найбагатший майбутній наречений у світі побрався зі своєю коханою минулого місяця у Франції. Безос зробив пропозицію з величезним діамантовим кільцем, яке оцінюється в колосальні 2,5 мільйона доларів та розміром близько 20 каратів.

Також Фокус писав про відверте інтерв'ю Джеффа Безоса та Лорен Санчес з приводу їхніх стосунків.