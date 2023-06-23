На борту затонулого батискафа "Титан" міг опинитися зовсім інший мільярдер: магнат із Лас-Вегасу

Американський фінансист і його син відмовилися від подорожі до "Титаніка" попри знижку в 100 тисяч доларів.

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Список пасажирів батискафа "Титан", які загинули під час екскурсії до уламків лайнера "Титанік", міг бути зовсім іншим. З'ясувалося, що Стоктон Раш, засновник компанії OceanGate, який також був на борту підводного апарата, пропонував місця на "Титані" фінансовому магнату Джею Блуму та його синові. Причому обіцяв зробити знижку в 100 тисяч доларів. Так, квитки на батискаф коштували 250 тисяч доларів. Про це пише Daily Mail.

Джей Блум сам показав листування з Рашем, у яких Стоктон пропонував йому солідну знижку в 100 000 доларів і запевняв, що подорож до "Титаніка" "безпечніша, ніж перехід вулиці".

Джей Блум із Джо Байденом Фото: Facebook Jay Bloom

Фінансист із Лас-Вегасу відмовився від місць на "Титані" за зниженою ціною, після того, як висловив побоювання з приводу безпеки.

Блум, на сторінці у Facebook якого є знімки з Джо Байденом, написав пост, у якому висловив співчуття з приводу загибелі пасажирів "Титану" і написав: "Я висловив заклопотаність із приводу безпеки, і Стоктон сказав мені: "Хоча ризик і очевидний, але це набагато безпечніше, ніж політ на гелікоптері або навіть занурення з аквалангом. Він був абсолютно впевнений, що це безпечніше, ніж переходити вулицю. Я впевнений, що він дійсно вірив у те, що говорив. Але він був дуже неправий".

Стоктон Раш пропонував місця на "Титані" Джею Блуму і його синові Шону. А в підсумку замість них на екскурсію вирушили Шахзада Давуд і його 19-річний син Сулейман.

Раш намагався переконати Блума, що подорож безпечна, але син магната поспілкувався з другом і відмовився навідріз. Вони обговорювали, як корпус "Титана" впорається з тиском і зіткненням з великою морською твариною на кшталт кита або кальмара.

Батискаф "Титан" Фото: OceanGate

Стверджується, що компанію OceanGate Expeditions неодноразово попереджали про проблеми безпеки.

Режисер фільму "Титанік" і експерт із підводних човнів Джеймс Кемерон сказав, що передбачив вибух "Титана" за кілька днів до того, як було знайдено уламки зниклого підводного апарата, назвавши пошуки "тривалою кошмарною шарадою".

Кемерон, який 33 рази відвідав найвідоміше у світі затонуле судно, сказав, що трагедія цього тижня має паралелі з катастрофою 1912 року, коли капітан неодноразово ігнорував попередження про наближення айсберга, але продовжував рухатися на максимальній швидкості.

Занурення до "Титаніка"

Берегова охорона США оголосила вчора, що п'ятеро пасажирів усередині "Титану" загинули миттєво, коли підводний апарат зазнав "катастрофічного вибуху" поруч із носом затонулого лайнера.

Дистанційно керований підводний човен із канадського корабля виявив уламки на дні океану.

Але офіційні особи кажуть, що пасажири, ймовірно, загинули ще в неділю — до того, як військові літаки, що використовують гідроакустичні буї, зафіксували те, що, на їхню думку, могло бути звуком SOS. Військово-морські сили США заявили, що почули звук, схожий на вибух, коли зв'язок було втрачено приблизно через дві години після занурення. За словами інсайдера, ВМС передали цю інформацію береговій охороні.

Нагадаємо, раніше сестра загиблого на "Титані" пакистано-британського мільярдера Шахзади Давуда розповіла, що її племінник Сулейман погодився на подорож до уламків "Титаніка", тільки щоб вразити свого батька.

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