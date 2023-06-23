Будинок Пірса Броснана пограбували, коли його дружина була вдома

Неназваний чоловік спочатку вдерся в будинок сусіда зірки фільмів про Джеймса Бонда, а потім і в особняк Броснана в Малібу.

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Будинок Пірса Броснана в Малібу пограбував неназваний чоловік, який спочатку вліз у сусідський сад, а потім і в особняк зірки фільмів про Джеймса Бонда. Зловмисника затримала поліція, пише TMZ.

Представники департаменту шерифа округу Лос-Анджелес нагрянули в будинок Пірса Броснана, коли отримали повідомлення про незнайомця, який мочиться в сусідському саду, а потім ходить будинком актора. Він встиг навіть прийняти душ у будинку актора, перш ніж втік. Але його затримали пізніше і звинуватили в крадіжці зі зломом. Джерела повідомили, що дружина Пірса, Кілі, була вдома в цей час.

Будинок Пірса Броснана побудований у стилі Південно-Східної Азії. Він придбав дві сусідні ділянки 2000 року за 7 мільйонів доларів і звів свій сімейний будинок, надихаючись Таїландом. У актора особливе ставлення до цієї країни, адже там знімали фільм бондіани 1997 року "Завтра не помре ніколи".

Будинок Пірса Броснана в Малібу

У 2020 році він намагався продати будинок, але, коли нічого не вийшло, зняв його з продажу.

Його сусіди по району Брод-Біч, такі голлівудські легенди, як Денні ДеВіто і Дастін Гоффман.

У маєтку площею понад акр розташовані дві резиденції з п'ятьма спальнями і 14 ванними кімнатами.

Головний будинок будували десять років, і він називається "Будинок орхідей". У ньому є театр, винний льох із клімат-контролем приблизно на 200 пляшок вина, тренажерна зала, музична зала і спа-салон із травертиновими стінами і двома ваннами для купання.

Втім, попри любов до цього будинку, Пірс Броснан уже кілька разів намагався його продати. І навіть здати в оренду за 120 000 доларів на місяць ще 2004 року.

Нагадаємо, раніше Пірс Броснан вчетверте став дідусем.

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