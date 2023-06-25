Кейт Міддлтон зіграла в теніс із восьмиразовим чемпіоном світу (відео)

Дует Роджера Федерера і принцеси Уельської зняли закулісний кліп напередодні знаменитого турніру Ball Boys and Girls на Вімблдоні.

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41-річна Кейт Міддлтон приєдналася до швейцарського 20-разового чемпіона турнірів "Великого шолома" з тенісу, 41-річного Роджера Федерера, щоб зняти закулісний кліп, присвячений юним хлопчикам і дівчаткам напередодні знаменитого турніру. Про це пише People.

У чотирихвилинному відео, яке було записано раніше цього місяця, принцеса і професійний тенісист спостерігають за регламентованими тренуваннями, на яких BBG вивчають техніку перед іграми.

Принцеса Уельська, яка носить білосніжну тенісну і майку спідницю у відео, починає з парного розіграшу разом з Федерером і двома іншими гравцями, а потім бере участь у кількох тренуваннях, що включають подачу сигналів, зміну м'ячів, підкидання м'ячів до сітки і правильні прийоми відкидання м'ячів гравцям.

Кейт Міддлтон на тенісному корті Фото: Getty Images

Додатково до всього, королівська особа, яка є покровителем Всеанглійського тенісного клубу, також пройшла навчання у дівчини на ім'я Моллі, як найкраще кидати м'ячі гравцям. Відео закінчується тим, що Кейт і Роджер відвідують один з критих тренувальних центрів, де принцеса похвалила "неймовірних" молодих людей, відібраних для роботи на турнірі цього року.

Згідно з веб-сайтом турніру, у турнірі Ball Boys and Girls на Вімблдоні близько 250 підлітків, середній вік яких становить 15 років. Вони почали тренуватися в лютому на спортивному майданчику Raynes Park Community Sports Ground напередодні ігор цього року, які відбудуться з 3 по 16 липня.

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