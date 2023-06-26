К'яра Ферраньї показала найтрендовіший купальник літа 2023 року

Дівчина позувала на борту розкішної яхти.

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36-річна італійська модна блогерка, модель і дизайнерка К'яра Ферраньї, у якої в Instagram понад 29 мільйонів підписників, продемонструвала їм нове й дуже модне бікіні, яке є хітом літа 2023.

На опублікованому фото, зробленому в Апулії, що на сході Італії, де зараз відпочиває знаменитість, вона в ніжному блакитному бікіні з різнокольоровими намистинами від відомого бренду Calzedonia.

Дівчина позує на борту яхти, демонструючи підтягнуту фігуру без зайвих сантиметрів на талії та стегнах. Пляжний образ вона доповнила браслетами, каблучками, сережками та ланцюжком з підвіскою-хрестиком.

Волосся К'яри зібране в низький хвіст, а на деяких фото й зовсім розпущене. Риси обличчя Ферраньї підкреслила легким макіяжем.

Вона із задоволенням демонструє, наскільки їй подобається відпочинок. Ба більше, модель навіть сфотографувалася, тримаючи в руках каструлю з пастою.

К'яра Феррані входить до числа найзнаменитіших модних блогерів у світі. Про стиль і красу вона почала писати ще 2009 року. Крім почуття стилю, вона має ефектну зовнішність, і на це звернули увагу відомі бренди, запросивши її знятися в рекламі бренду Guess, а також Pantene. Вона — перша блогерка, яка прикрасила обкладинку Vogue, знявшись 2015 року для іспанської версії журналу.

У 2013 році італійка захопилася дизайном туфель. Свою першу колекцію вона розробила разом зі Стівом Медденом.

Раніше Фокус писав, що К'яра народила доньку. Знаменитість у шлюбі з репером Федезом (у миру Федеріко Лючія).