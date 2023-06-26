Крістіна Річчі розкритикувала колишнього чоловіка: у чому причина

Крістіна Річчі критикує колишнього чоловіка за те, що він нібито "заблокував" її поїздку до Нью-Йорка із сином.

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43-річна американська акторка Крістіна Річчі звинувачує свого колишнього чоловіка Джеймса Гердегена в "мстивості" через те, що він нібито не дозволив їхньому 8-річному синові Фредді поїхати з нею в робочу поїздку до Нью-Йорка. У судових документах, отриманих таблоїдом PageSix, зірка екранів стверджувала, що кінопродюсер, названий у документах "Джиммі", спочатку погодився дозволити їй узяти їхню дитину на відпочинок, але пізніше передумав.

"Відмова Джиммі дати згоду викликає у мене занепокоєння, тому що він явно був мстивим, коли спочатку відхилив моє прохання про поїздку на додаткові дати, — заявила Річчі в судових документах, поданих 20 червня. — Не далі як у понеділок, 19 червня 2023 року, Джиммі погодився дозволити Фредді поїхати зі мною, але, мабуть, він усе ще хоче дочекатися нашого слухання, щоб обговорити це".

Зазначається, що зірка "Венсдей" надала скріншоти текстових повідомлень, на яких видно, що Гердеген нібито написав, що у нього немає проблем відпустити сина з матір'ю на відпочинок. Однак потім він нібито написав 19 червня, що у нього з колишньою дружиною є "низка невирішених справ", які їм необхідно вирішити в суді 21 червня.

Крістіна Річчі та Джеймс Гердеген Фото: Mirror

Річчі також поділилася своїми переживаннями з приводу того, що її колишній "навмисно" змушує її "надміру платити гонорари адвокатам", що може вплинути на її "роботу і професійну репутацію".

Нагадаємо, 2022 року Крістіна Річчі розлучилася зі своїм першим чоловіком, з яким була одружена сім років. Шлюборозлучний процес тривав два роки. Колишня пара розділила опіку над їхнім спільним сином Фредді. Річчі подала на розлучення 2020 року, звинувативши чоловіка в домашньому насильстві. У жовтні 2021 року актриса вийшла заміж за Марка Гемптона. Через два місяці в них народилася донька на ім'я Клео.

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Також Фокус писав, що Крістіна Річчі прокоментувала гру Дженни Ортеги у "Венздей".