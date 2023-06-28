Сінді Кроуфорд у халаті прорекламувала бренд сонцезахисних окулярів

Супермодель 90-х була в настрої відпочивати й розслаблятися.

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57-річна американська супермодель Сінді Кроуфорд оригінально прорекламувала нову кампанію Yalea Eyewear. У своєму Instagram-акаунті знаменитість опублікувала фотографії, де вона лежить розслаблена та гріється на сонці.

Амбасадорка бренду була одягнена в білий халат і знялася в позі, яка зробила її відомою у 80-х. Дружина Ренді Гербера продемонструвала свої приголомшливі каштанові локони, укладені в її фірмовій зачісці. Сінді вибрала образ без макіяжу, який підкреслив її природний колір обличчя, доповнений шикарною парою сонцезахисних окулярів із останньої колекції Yalea.

"У настрої R&R @yaleaeyewear", — написала в підписі до публікації Кроуфорд.

Стиль окулярів Yalea унікальний і сучасний, він виходить за межі тенденцій і часу, пропонуючи єдиний у своєму роді й ексклюзивний зовнішній вигляд. Бренд покликаний просувати усвідомлений, самодостатній і уважний підхід до жіночності відповідно до цінностей, що визначають Yalea.

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