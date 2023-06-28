Названо ім'я актора, який замінить Генрі Кавілла в "Супермені"

Девід Коренсвет дуже схожий на Генрі Кавілла, і, можливо, це стало однією з причин його затвердження на роль.

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29-річний американський актор Девід Коренсвет стане новим Кларком Кентом і зіграє цю роль у першому фільмі DC Studios "Супермен: Спадщина", пише Yahoo movie.

"Супермен: Спадщина" розповідає історію про подорож Супермена (Коренсвета), щоб примирити свою криптоніанську спадщину з його людським вихованням Кларка Кента зі Смоллвілля, штат Канзас. Він — втілення правди, справедливості та американського шляху. Герой керується людською добротою у світі, який вважає цю якість старомодною.

Коренсвет отримав широке визнання завдяки своїй ролі в серіалі Netflix "Політик". Нещодавно він також знявся в знаменитому інді-серіалі A24 "Перлина", проєкті Netflix "Подивися в обидва боки" і в гучному мінісеріалі HBO "Це місто належить нам". Девід написав, зняв і зняв комедійний веб-серіал "Мо і Джеррівезер".

Наступного разу його можна буде побачити разом із Наталі Портман у прийдешньому серіалі Apple TV+ "Леді в озері".

На роль Лоїс Лейн обрано Рейчел Броснахан. Акторка отримала премію "Еммі" і дві премії "Золотий глобус" за головну роль у серіалі Prime "Дивовижна місіс Мейзел" і номінацію на премію "Еммі" 2015 року за серіал Netflix "Картковий будиночок". Нещодавно вона знялася разом з Бенедиктом Камбербетчем у фільмі Lionsgate "Кур'єр", а з Крістофом Вальцем і Віллемом Дефо зіграла у вестерні режисера Волтера Гілла 2022 року "Померти за долар".

Режисером фільму стане Джеймс Ганн (фільми "Вартові Галактики", "Загін самогубців", оригінальний серіал Макса "Миротворець"). Він же написав сценарій, заснований на персонажах DC. Супермен був створений Джеррі Сігелом і Джо Шустером.

Продюсує фільм Пітер Сафран ("Аквамен", прийдешній "Аквамен 2", франшиза "Закляття"), співголова Ганна і генеральний директор DC Studios.

"Супермен: Спадщина" — перший у динамічній низці фільмів, які Ганн і Сафран створюють у рамках свого нещодавно задуманого спільного кінематографічного DCU.

Світовий реліз абсолютно нового пригодницького бойовика заплановано на 11 липня 2025 року.

Девід Коренсвет дуже схожий на Генрі Кавілла

Раніше Фокус писав, що в грудні минулого року британський актор Генрі Кавілл повідомив, що більше не гратиме Супермена. Він планував повернутися в ролі Людини зі сталі на великому екрані після свого прихованого камео у фільмі "Чорний Адам". Однак це було до того, як Джеймс Ганн і Пітер Сафран були призначені новими главами DC Films. Сам Ганн уже повідомив, що нова картина про Супермена буде зосереджена на ранніх роках життя героя, тому Кавілл не зможе зіграти Кларка Кента.