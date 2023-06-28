Пірс Броснан вийшов на червону доріжку в компанії своїх симпатичних синів

70-річний актор затьмарив своїх дітей на прем'єрі фільму "Поза законом", у якому він зіграв разом з Адамом Сендлером.

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Пірс Броснан вийшов на червону доріжку зі своїми двома синами Діланом і Перісом на прем'єрі свого нового фільму "Поза законом". І 70-річний актор мав просто приголомшливий вигляд у бірюзовому костюмі. Про це пише Daily Mail.

Зірка фільмів про Бонда з гордістю позував з 22-річним Перісом і 26-річним Діланом, яких він ділить зі своєю дружиною Кілі Шей Сміт, у театрі Regal LA Live у центрі Лос-Анджелеса.

Пірс Броснан із синами Фото: Getty Images

Пірс мав чудовий вигляд у бірюзовому костюмі і сірих замшевих туфлях, тоді як його старший син, музикант Ділан, вибрав костюм з краваткою, а Періс хизувалася у шкіряній куртці і шкіряних штанах.

Пірс Броснан раніше розповідав в інтерв'ю GQ, що відмовляв своїх синів від занять акторською майстерністю, кажучи їм, що це "до біса важка робота".

До слова, Ділан і Періс не пішли його стопами: Періс працює моделлю, ходить подіумами для Moschino і Dolce & Gabbana, а Ділан став музикантом.

Пірс Броснан із синами

На червоній доріжці також був Адам Сендлер. Він представляв фільм "Поза законом", поширюваний Netflix, який він продюсував разом зі своєю продюсерською компанією Happy Madison.

У комедії, в якій також знімалися Адам ДеВайн, Пірс Броснан, Еллен Баркін і Ніна Добрев, розповідає історію керуючого банком, який готується до весілля, поки його банк не грабують.

У пограбуванні він починає підозрювати батьків нареченої, роль яких і виконали Броснан і Баркін.

Трейлер фільму "Поза законом"

"Поза законом" є частиною триваючої угоди Адама з Netflix зі створення серії фільмів.

Спочатку він підписав контракт на шість фільмів 2014 року, і його фільми стали одними з найпопулярніших оригінальних фільмів Netflix усіх часів, включно з надзвичайно популярною детективною комедією "Загадкове вбивство" 2019 року.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що будинок Пірса Броснана пограбували, коли його дружина була вдома.