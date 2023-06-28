Пірс Броснан вийшов на червону доріжку в компанії своїх симпатичних синів
70-річний актор затьмарив своїх дітей на прем'єрі фільму "Поза законом", у якому він зіграв разом з Адамом Сендлером.
Пірс Броснан вийшов на червону доріжку зі своїми двома синами Діланом і Перісом на прем'єрі свого нового фільму "Поза законом". І 70-річний актор мав просто приголомшливий вигляд у бірюзовому костюмі. Про це пише Daily Mail.
Зірка фільмів про Бонда з гордістю позував з 22-річним Перісом і 26-річним Діланом, яких він ділить зі своєю дружиною Кілі Шей Сміт, у театрі Regal LA Live у центрі Лос-Анджелеса.
Пірс мав чудовий вигляд у бірюзовому костюмі і сірих замшевих туфлях, тоді як його старший син, музикант Ділан, вибрав костюм з краваткою, а Періс хизувалася у шкіряній куртці і шкіряних штанах.
Пірс Броснан раніше розповідав в інтерв'ю GQ, що відмовляв своїх синів від занять акторською майстерністю, кажучи їм, що це "до біса важка робота".
До слова, Ділан і Періс не пішли його стопами: Періс працює моделлю, ходить подіумами для Moschino і Dolce & Gabbana, а Ділан став музикантом.
На червоній доріжці також був Адам Сендлер. Він представляв фільм "Поза законом", поширюваний Netflix, який він продюсував разом зі своєю продюсерською компанією Happy Madison.
У комедії, в якій також знімалися Адам ДеВайн, Пірс Броснан, Еллен Баркін і Ніна Добрев, розповідає історію керуючого банком, який готується до весілля, поки його банк не грабують.
У пограбуванні він починає підозрювати батьків нареченої, роль яких і виконали Броснан і Баркін.
"Поза законом" є частиною триваючої угоди Адама з Netflix зі створення серії фільмів.
Спочатку він підписав контракт на шість фільмів 2014 року, і його фільми стали одними з найпопулярніших оригінальних фільмів Netflix усіх часів, включно з надзвичайно популярною детективною комедією "Загадкове вбивство" 2019 року.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що будинок Пірса Броснана пограбували, коли його дружина була вдома.