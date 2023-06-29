Магнітна буря 30 червня 2023 року: чим небезпечний цей день

28 червня Землю накрила магнітна буря середньої інтенсивності, яка досягне свого піку вже завтра — 30 червня.

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Що таке магнітна буря?

Магнітні бурі — це реакція магнітосфери на різкі поштовхи і тиск сонячного вітру. Магнітний щит Землі через спалахи на Сонці починає коливатися, що впливає на все поле Землі і, відповідно, на людей. Вони тривають від кількох годин до кількох днів, а їхня інтенсивність безпосередньо впливає на наше самопочуття і настрій.

Чого очікувати від магнітної бурі 30 червня 2023 року?

Учені кажуть, що остання магнітна буря цього місяця не буде сильною. Вона розпочалася 28 червня, а 30 червня досягне свого піку і завершиться цього ж дня. Проте метеозалежні люди можуть відчувати вплив магнітної бурі на фізичний та емоційний стан — може виникнути апатія, тривога, дратівливість і невпевненість в ухваленні рішень. Також можуть загостритися хронічні захворювання, підвищитися тиск, з'явитися головний біль і проблеми зі сном.

Краще відмовитися від фізичних навантажень, вживання алкоголю та енергетичних напоїв, виділити час для відпочинку, приймати теплі трав'яні ванни та пити більше води.

Джерело: https://www.swpc.noaa.gov/products/weekly-highlights-and-27-day-forecast