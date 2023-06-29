Колишнього лакея королеви Єлизавети призначили хранителем її секретів

Пол Вайбрю, прозваний у ЗМІ "Високим Полом", віддано служив покійній королеві 44 роки, а тепер Чарльз призначив його Хранителем секретів.

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Колишній помічник королеви Єлизавети II, який служив їй 44 роки, призначений королем Чарльзом Хранителем секретів королеви. Пол Вайбрю став частиною команди, якій доручено делікатне завдання з сортування особистих щоденників і листів покійної королеви. Про це пише Daily Mail.

При дворі містера Вайбрю прозвали "Високим Полом", його зріст становить понад 193 см. Він служив королеві 44 роки і був одним із небагатьох відданих співробітників, які складали їй компанію в її останні дні в Балморалі.

Пол не був із тих, хто надто часто з'являється на публіці, але в ролику, випущеному до Олімпіади 2012 року, саме він проводжає Деніела Крейга в образі Джеймса Бонда до кабінету королеви, а потім йде поруч із нею до вертольота.

Деніел Крейг, королева Єлизавета і Високий Пол Фото: Скриншот

Вайбрю ніколи не давав інтерв'ю і не говорив про королеву. Але вони були близькими. Саме він зробив кілька закулісних знімків на фотосесії, присвяченій 60-річчю її коронації. Офіційні фото були зроблені в маєтку Балморал біля віддаленого струмка Гелдер Берн. Королева позувала в зеленій оксамитовій мантії Найдавнішого і Найблагороднішого Ордена Будяка, шотландського аналога англійського Ордена Підв'язки.

Повідомлялося, що містер Вайбрю, який багато років працював на королеву, був настільки близький з нею, що іноді сидів з нею поруч перед телевізором.

1982 року він затримав зловмисника Майкла Фегана, який увірвався до спальні королеви в палаці, а лакей відволік його, запропонувавши випити і подавши віскі.

Вайбрю був призначений кавалером Королівського Вікторіанського ордена (CVO) за його службу після смерті Єлизавети II. І він взяв участь у церемоніальних процесіях у день її похорону.

Пол Вайбрю на похороні королеви Єлизавети Фото: Getty Images

Тепер він розбирає папери королеви, вирішуючи, що може бути опубліковано, а що назавжди залишиться таємницею.

Відомо, що королева Єлизавета багато років вела рукописний щоденник. І це, напевно, дуже цікавий документ, який міг би запропонувати безпрецедентний погляд на думки і погляди покійного монарха на політичне і сімейне життя під час її довгого правління.

Її предок, королева Вікторія щодня записувала свої думки в щоденниках, а 141 том особистих щоденників був оцифрований і розміщений в Інтернеті.

Містеру Вайбрю король Чарльз доручив з'ясувати, що буде заархівовано, а що залишиться конфіденційним, повідомила The Mail On Sunday, причому газета назвала його "хранителем секретів королеви".

Той самий ролик, у якому з'являється Пол Вайбрю

Містер Вайбрю працює над проєктом два дні на тиждень, використовуючи рукавички, щоб захистити папери зі столу королеви, поки він переглядає листи та кореспонденцію.

Він є частиною команди з Департаменту домашнього господарства та Фонду королівської колекції.

Гардероб покійної королеви входить до переліку інших предметів, які потребують каталогізації, але відомо, що Анджела Келлі, яка багато років була довіреною особою і старшим костюмером Єлизавети II і відтоді переїхала з маєтку Віндзор, наразі в справах палацу участі не бере.

Кажуть, король Чарльз повністю довіряє Високому Полу в усьому, що стосується секретів його матері.

"Пол настільки обережний, що понесе секрети королеви із собою в могилу", — зазначило джерело з персоналу Букінгемського палацу.

Нагадаємо, 71-річна Анджела Келлі, яка тривалий час була костюмеркою і подругою покійної королеви, не змогла знайти спільну мову з її сином і з'їхала з палацу.