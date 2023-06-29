Сукню принцеси Леї із "Зоряних воєн" не вдалося продати за 1 мільйон доларів

Унікальна сукня з оригінального фільму "Зоряні війни" 40 років припадала пилом на горищі.

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На аукціоні не вдалося продати сукню принцеси Леї з оригінального фільму "Зоряні війни", попри ціну майже в 1 мільйон доларів. Про це пише Daily Mail.

За сукню було запропоновано 750 тисяч фунтів стерлінгів на аукціоні Propstore, але найвища ставка не досягла мінімальної ціни продажу продавця, тож сукня залишається непроданою. Тепер вважається, що учасник, який запропонував найвищу ціну, і продавець спробують домовитися про угоду в приватному порядку.

Представник аукціоністів сказав: "Propstore активно приймає постаукціонні пропозиції щодо цього наряду. Воно може бути продане після аукціону за приватним договором або може бути повторно запропоноване на наступному аукціоні. Ми цінуємо інтерес до сукні — нам було дуже приємно представити цю історичну річ".

Фото: Propstore Фото: Propstore Фото: Propstore

Йдеться про сукню принцеси Леї, яку в оригінальному фільмі грала Керрі Фішер. Вона одягала її у фіналі фільму "Зоряні війни: Епізод 4: Нова надія" 1977 року. Йдеться про сцену, в якій Лея на урочистій церемонії вручає медалі Люку Скайвокеру (Марк Гемілл) і Хану Соло (Гаррісон Форд).

Фінальна сцена фільму "Зоряні війни: Епізод 4: Нова надія"

Сукня 40 років припадала пилом на горищі будинку в Лондоні.

Працівниця знімальної групи, яка брала участь у зйомках на студії Pinewood Studios у Бакінгемширі, забрала її додому і вдягнула тільки один раз — на костюмовану вечірку, де сукню порвали і забруднили. На ній були плями крові, їжі та вина.

Решту вбрання зі зйомки і зовсім викинули, тож той факт, що сукня збереглася — вражає.

Реставрація сукні принцеси Леї зайняла вісім місяців і коштувала кілька тисяч фунтів стерлінгів.

Ремонтні роботи включали латки та зміцнення швів.

Джерело Propstore сказало: "Тоді не було такого прагнення до збереження, і багато речей викидали або спалювали після зйомок. Але деякі костюми були вкрадені робітниками, і сукня опинилася на горищі члена знімальної групи".

Колекціонер кіношного реквізиту Стівен Лейн, який через багато років дізнався від колеги-колекціонера, що сукня, можливо, не була викинута, і розшукав її, згадував, що не міг повірити в удачу.

"Усі дійшли висновку, що його більше не існує. Ніхто не знайшов костюмів принцеси Леї. Але потім я пішов на зустріч із цим колишнім членом знімальної групи і побачив, що на дверях висить цей пошарпаний старий пластиковий пакет, а на дні пакета лежить зім'ятане плаття", — розповів Лейн.

За його словами, сукня була в жахливому стані, але все ще впізнавана. Тож він відніс її до професійних реставраторів, яких рекомендував Музей Вікторії та Альберта.

"Вони мали проаналізувати всі сліди на одязі — і знайшли їжу, вино і навіть кров. Ми всі вдавались у питання: "Що ж це була за вечірка?", — пожартував Лейн.

Фінальна сцена фільму "Зоряні війни: Епізод 4: Нова надія" Фото: Скриншот

Сукню спроєктував Джон Молло, який отримав "Оскара" за найкращий дизайн костюмів для фільму, і пошив провідний костюмерний дім Bermans and Nathans спільно з французькою кравчинею.

Режисер і сценарист фільму Джордж Лукас хотів, щоб Лея символізувала чистоту, а в сценарії описувалося, що принцеса була "видіннями в білому".

Раніше стало відомо, що на аукціон виставили знаменитий светр принцеси Діани з однією чорною овечкою серед білих.