Розкрита річна зарплата принца Вільяма

Син Чарльза ІІІ похвалив батька за завзятість у роботі над процвітанням герцогства Корнуолльського.

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Стало відомо, скільки принц Вільям заробляє на рік за виконання королівських обовʼязків. Про це повідомляється у свіжому звіті.

Старший син короля Чарльза ІІІ отримав приватний дохід від герцогства Корнуолльського в розмірі майже 6 мільйонів фунтів стерлінгів у 2023 році (близько 270 млн гривень).

41-річний майбутній король Великобританії успадкував маєток після смерті його бабусі, покійної королеви Єлизавети II, і вступу його батька на престол у вересні 2022 року, і тепер має право на щорічний надприбуток.

Принц Вільям Фото: Getty Images

У 2022–2023 роках герцогство отримало рекордний прибуток у розмірі 24,048 млн фунтів стерлінгів, що на 1,02 млн фунтів більше порівняно з 23,024 млн фунтів стерлінгів роком раніше.

"Король Чарльз ІІІ як колишній принц Уельський раніше мав право на 11,275 млн фунтів стерлінгів із надлишку, а Вільям, який провів близько шести місяців останнього фінансового року як герцог Корнуольський і принц Уельський, на 12,773 млн фунтів стерлінгів", — повідомили в Кенсінгтонському палаці.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Але в Палаці сказали, що це "одноразовий випадок, пов’язаний зі зміною герцогів Корнуолльських", команда герцогства попросила залишити частину надлишку для "цілей оборотного капіталу".

У передмові до фінансових звітів герцогства принц віддав належне своєму батькові за те, що він залишив "вагомий слід" у герцогстві та був завзятим у просуванні змін.

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