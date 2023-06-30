Українська супермодель Алла Костромічова народила другу дитину

Дівчинку щасливі батьки назвали Авророю.

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37-річна українська супермодель і постійна ведуча реаліті-шоу "Топ-модель по-українськи" Алла Костромічова вдруге стала матір'ю. Вона народила своєму чоловікові, італійському бізнесменові Джейсону Капоне, доньку, яку батьки назвали Авророю. Знімком, де вона і Джейсон тримають ніжку новонародженої, знаменитість опублікувала на своїй сторінці в соцмережі.

"Аврора", — коротко підписала вона знімок.

Серед тих, хто привітав пару, були телеведуча Леся Нікітюк, співачки Віра Брежнєва і MamaRika, Ірина Монатік і багато інших знаменитостей.

Алла і Джейсон тримають ніжку новонародженої Аврори Фото: Instagram Alla Kostromichova

Аврора — молодша дочка Алли і Джейсона. У подружжя підростає семирічний син Сальваторе.

Алла Костромічова зробила в модельному бізнесі кар'єру, про яку мріють мільйони дівчаток. У дитинстві вона комплексувала через свою зовнішність і худорлявість, проте під час навчання в Севастопольському національному технічному університеті почала пробуватися на кастингах, а вже на другому курсі уклала контракт із відомим модельним агентством "Why Not" (Мілан). Вона вдало поєднувала роботу і навчання, закінчивши виш із червоним дипломом. На четвертому курсі в неї вже був професійний контракт із Givenchy.

Костромічова працювала з модними домами Givenchy, Hermes, Louis Vuitton, Alexander McQueen, MAC, Lanvin, Christian Dior, Armani, Saint Laurent, Dsquared2, Calvin Klein, Bottega Veneta, неодноразово відкривала покази. Її особистий рекорд — 86 дефіле на місяць. Дівчина неодноразово знімалася для обкладинок Vogue, L'officiel, Harper's Bazaar, Elle.

Алла створила власне модельне агентство KModels.

Що стосується сімейного життя, то її чоловік Джейсон Капоне — дійсно родич знаменитого Аль Капоне, але не прямий. Як повідомляє "Без табу", матір чоловіка моделі — із Сицилії, а тато народився недалеко від Риму. Джейсон з'явився на світ уже в США, і зараз він успішний інвестбанкір.

Алла Костромічова зі своїм чоловіком Джейсоном Капоне Фото: Instagram Alla Kostromichova

Раніше Фокус писав про те, що другу дитину народила зірка "Сутінків" Ніккі Рід.