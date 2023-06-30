Олег Винник назвав ім'я жінки, про яку співає свої пісні (відео)

Артист хоче захистити свою сім'ю від настирливих журналістів і тримає особисте життя в таємниці.

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49-річний український співак, композитор і автор пісень Олег Винник — кумир мільйонів жінок, тому не дивно, що його особисте життя — таємниця за сімома печатками. Преса часто приписувала йому романи, але найчастіше в новинах миготіло ім'я Таюне, бек-вокалістки співака. Сам виконавець ці інмисли ніяк не коментував. Уперше про свою сім'ю він розповів в ексклюзивному інтерв'ю журналістці Вікторії Курочці для її YouTube-проекту "Крупным планом".

За словами артиста, кілька років тому він хотів купити квартиру в Німеччині та подарувати її дуже добрій жінці, яка з ним, тобто дружині. Однак про ім'я коханої він не назвав, заявивши, що ще не час озвучувати цю інформацію.

"Я збирав ці гроші в турі, але не вистачило. Тут усе дуже дорого. Слава Богу, гроші знайшли свій шлях і своїх власників", — резюмував Олег.

За його словами, безпека його сім'ї для нього — пріоритет.

"Давним-давно, ще тут, у Німеччині, я зрозумів, що робитиму все так, щоб не заважали моїм рідним жити. Після того, як моя мати померла від нападу журналістів, я дізнався про це з преси, я не думаю, що мій син буде щасливий, коли він вийде до університету, і його питатимуть наші журналісти, тикаючи йому в обличчя камеру. Він "маленький", руку простягне і засуне камеру в одне місце, подзвонить поліцейським і скаже: "Залиште мене в спокої" — і все! Я кожен божий день молюся, щоб нікого з моїх рідних не шантажували. Чому вони мають відповідати за мої вчинки?", — наголосив Винник.

На запитання Вікторії, як же звати дружину, Олег відповів, що це найпотаємніше, а отже, дороге.

"Мені мати перед смертю казала: "Сину, яка я жадна на тебе, яка я жадна", — парирував співак.

Коли ведуча прямо запитала, чи є Таюне тією дружиною, про яку Олег говорить весь час, Винник відповів:

"Таюне — це псевдонім, по-перше. По-друге, це та, про яку я співаю пісні. Звичайно її звуть Тая, гарне ім'я, до речі. Мама називала її Таюне".

Таюне та Олег Винник

Щодо сина, то, як зазначив артист, хлопець має математичний склад розуму і свій філософський погляд на речі, а також гарне почуття гумору.

Раніше Фокус писав, що Олег Винник повернувся в соцмережі після тривалої відсутності.