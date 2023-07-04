Принц Гаррі не з'явився на весіллі свого близького друга

Джек Манн позував поруч із Гаррі на його весіллі, як "брат по зброї", але принц проігнорував його весілля.

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Принц Гаррі пропустив великий день одного зі своїх близьких друзів — свого шафера, друга і партнера по поло Джека Манна. На весіллі самого Гаррі Джек був поруч і навіть позував з ним для фото, яке назвали "брати по зброї".

Зв'язок Гаррі та Джека Манна був настільки глибоким, що після весілля принца Гаррі та Меган Маркл було висловлено припущення, що Манн був не просто одним із помічників, а фактично був його "справжнім" боярином, а не принц Вільям, як було заявлено офіційно.

Але на цих вихідних Гаррі не було на весіллі друга.

Весілля Джека Манна

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40-річний Манн обмінявся клятвами з остеопаткою Ізабеллою Кларк у церкві Святого Петра в Статтоні, графство Саффолк, де серед гостей був, серед інших, друг Гаррі та Вільяма Томас ван Страубензі, хрещений батько принцеси Шарлотти.

Ван Страубензі супроводжувала його дружина Люсі, помічниця директора в колишній школі Шарлотти і принца Джорджа.

Після церемонії, урочистості продовжилися в родинному будинку нареченої: чарівному маєтку 17-го століття.

Хто такий Джек Манн?

Принц Гаррі потоваришував із Джеком Манном у Королівській військовій академії в Сандхерсті.

Фото принц Гаррі та його "братів по зброї". Джек Манн другий праворуч Фото: Скриншот/Netflix

Він син Саймона Манна, випускника Ітона й офіцера SAS, який став найманцем і якого ув'язнили на п'ять років за те, що він нібито намагався повалити уряд в Екваторіальній Гвінеї в 2004 році. Ця подія отримала назву "переворот Вонга"

Друг Гаррі служив у Британській армії під час поїздок до Іраку та Афганістану.

Після звільнення з армії він працював у Лівії регіональним менеджером британської охоронної компанії Aegis Defense Services.

У 2015 році він пішов на створення власного приватного охоронного підприємства під назвою "Алма Ризик". Гаррі та Манн дружили, часто проводили разом час і грали в поло.

Герцог зізнається у своїх мемуарах "Запасний", що посварився з деякими зі своїх старих приятелів після того, як напав на королівську сім'ю по телебаченню. Тож, не виключено, що і Манн опинився в цьому списку.

Останнім часом Манн сам був у заголовках. Минулого року зірвалася його поїздка до Лівії.

Але пригоди його знаменитого батька привертають до Джека увагу і зараз.

Манн-старший був учасником "перевороту Вонга" 2004 року. Він мав усунути від влади Теодоро Обіанга, президента Екваторіальної Гвінеї, але закінчилося все тим, що Саймон опинився у в'язниці, а Обіанг погрожував з'їсти його яєчка. Саймон відсидів п'ять років і повернувся до Великої Британії.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про друзів принца Гаррі. Але його шлюб з Меган Маркл призвів до того, що з більшістю старих товаришів він більше не спілкується.