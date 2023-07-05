60-річна Демі Мур показала фігуру в бікіні (фото, відео)

Колишня дружина Брюса Вілліса не перестає дивувати шанувальників своєю підтягнутою і стрункою фігурою.

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60-річна американська акторка Демі Мур продемонструвала фантастичну фігуру. Новоспечена бабуся поділилася у своєму Instagram-акаунті фотографіями з відпочинку.

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На нових зображеннях, які були зроблені біля річки біля відокремленого будинку зірки в Айдахо, Демі позувала в крихітному синьому бікіні з принтом. Красуня-брюнетка розпустила своє довге волосся, додала темні сонцезахисні окуляри та зробила легкий макіяж. Зірка завершила образ золотими прикрасами — круглою синьою підвіскою з сердечком посередині та каблучками.

Знаменитість тримала свого маленького песика на прізвисько Плов. Пес став настільки популярним, що в нього є власна сторінка в Instagram із понад 10 000 підписників.

Демі Мур із собачкою Фото: Instagram @demimoore

Колишня дружина Брюса Вілліса побажала своїм підписникам щасливого 4 липня.

'З Днем незалежності! Не забудьте про SPF", — написала Мур у підписі до публікації.

Нагадаємо, Демі Мур опублікувала кілька знімків, на яких показала пляжний образ зі своїм улюбленим псом Пловом і вкотре захопила молодістю і підтягнутим тілом.

Також Фокус писав, що Демі Мур помітили на прогулянці в Лос-Анджелесі разом зі своєю старшою донькою Румер, а також маленькою онукою Луеттою Іслі Томас Вілліс.