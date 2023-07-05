Король Чарльз ІІІ та королева Камілла святкують 75-річчя NHS (фото)

Національна служба охорони здоровʼя Великобританії "народилася" в один рік з монархом.

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Король Чарльз ІІІ і королева Камілла відвідали Королівську лікарню Единбурга, зустрівшись із десятками медичних працівників, пацієнтів і громадськості, щоб відзначити річницю Національної служби охорони здоровʼя Великобританії, якій, як і королю, у 2023 виповнюється 75 років. Про це подружжя повідомило у своєму Instagram.

"Дякуємо, @nhs_lothian за те, що приймаєте нас на святкуванні, перед 75-м днем народження @nhs’s завтра!💙". — зазначили монархи.

Король Чарльз ІІІ і королева Камілла Фото: Getty Images

Національна служба охорони здоров’я – найвідоміша у світі система охорони здоров’я – була створена 5 липня 1948 року.

Король Чарльз ІІІ Фото: Getty Images

Вона була запущена тодішнім міністром охорони здоров’я Аневріном Беваном у Парк-шпиталі в Манчестері, сьогодні відомому як Траффордська загальна лікарня.

Коли королева Камілла розмовляла з групою літніх пацієнтів, вона прокоментувала річницю: "Мені 75, я такого ж віку, як NHS — у нас спільний день народження".

Король також поспілкувався з деякими з найстаріших пацієнтів лікарні та пожартував про свій вік – 74 роки.

Королева Камілла Фото: Getty Images

Він сказав: "Якщо ти досягнеш мого віку, все не працює так добре, як раніше", перш ніж приєднатися до дружини, щоб розрізати святковий торт NHS.

Нагадаємо, король Чарльз ІІІ вигнав з палацу улюблену подругу королеви Єлизавети ІІ після смерті монарха.

Також Фокус писав про новий церемоніальний меч короля Чарльза ІІІ.