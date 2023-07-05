Принцеса Анна приєдналася до Чарльза і Камілли на вечірці в королівському саду (фото)

Королівська принцеса зустрілася з гостями в палаці Голірудхаус в Единбурзі.

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Єдина дочка королеви Єлизавети II, принцеса Анна, приєдналася до короля Чарльза і королеви Камілли на вечірці в саду в рамках Королівського тижня в Шотландії. Про це пише Hello.

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72-річна принцеса Анна мала елегантний вигляд у кремовому пальті з високим коміром, стильному капелюшку, що пасував до нього, і чорних мокасинах. 75-річна Камілла була в білому пальті з монохромним капелюхом і візерунчастим шарфом.

Вечірка в саду в палаці Голіруд, традиційна частина Голірудського тижня, присвячена коронації короля і королеви і послідувала за двома вечірками, що відбулися в Букінгемському палаці на початку цього року.

Король Чарльз, королева Камілла і принцеса Анна Фото: Getty Images

Перед вечіркою Чарльз оглянув Ювілейні ворота біля входу в Abbey Yard у палаці, які були встановлені минулого року як подарунок покійній королеві Єлизаветі II. Пара зустрілася з членами Вищих констеблів Голірудхауса, організації церемоніальних охоронців, які замовили ворота, щоб відзначити платиновий ювілей покійного монарха.

Нагадаємо, принцеса Анна прилетіла на відкриття кінного фестивалю CHIO в чарівній сукні та особливому аксесуарі за 700 тисяч гривень.

Також Фокус писав, що принцеса Анна з'явилася на Аскоті у вінтажному вбранні і перловому кольє.