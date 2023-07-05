Принцесса Анна присоединилась к Чарльзу и Камилле на вечеринке в королевском саду (фото)

Королевская принцесса встретилась с гостями во дворце Холирудхаус в Эдинбурге.

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Единственная дочь королевы Елизаветы II, принцесса Анна, присоединилась к королю Чарльзу и королеве Камилле на вечеринке в саду в рамках Королевской недели в Шотландии. Об этом пишет Hello.

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72-летняя принцесса Анна выглядела элегантно в кремовом пальто с высоким воротом, подходящей стильной шляпке и черных мокасинах. 75-летняя Камилла была в белом пальто с монохромной шляпой и узорчатым шарфом.

Вечеринка в саду во дворце Холируд, традиционная часть Холирудской недели, посвящена коронации короля и королевы и последовала за двумя вечеринками, состоявшимися в Букингемском дворце в начале этого года.

Король Чарльз, королева Камилла и принцесса Анна Фото: Getty Images

Перед вечеринкой Чарльз осмотрел Юбилейные ворота у входа в Abbey Yard во дворце, которые были установлены в прошлом году в качестве подарка покойной королеве Елизавете II. Пара встретилась с членами Высших констеблей Холирудхауса, организации церемониальных телохранителей, которые заказали ворота, чтобы отметить платиновый юбилей покойного монарха.

Напомним, принцесса Анна прилетела на открытие конного фестиваля CHIO в очаровательном платье и особом аксессуаре за 700 тысяч гривен.

Также Фокус писал, что принцесса Анна появилась на Аскоте в винтажном наряде и жемчужном колье.