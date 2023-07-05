Бенедикт Камбербетч став новим обличчям Prada (фото)

Компанію акторові склали Коді Сміт-Макфі, Летиція Райт та інші знаменитості.

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Британський актор Бенедикт Камбербетч долучився до осінньої кампанії Prada, з'явившись на постерах, знятих Віллі Вандерперре, разом з Лі Сянь, Коді Сміт-Макфі, Хантером Шафером і Летицією Райт, пише WWD.

Він позує на фото, одягнений у чорне пальто, стоячи обличчям до орхідеї в людський зріст.

Бенедикт Камбербетч Фото: PRADA

Його колега за фільмом Джейн Кемпіон 2021 року "Сила собаки" Коді Сміт-Макфі вдягнений у коричневу куртку-бомбер і штани, що відлягають, і зображений навпроти синьої квітки нігелли.

Коді Сміт-Макфі Фото: PRADA

Китайський актор Лі Сянь, відомий своєю роллю у фільмі "Викрадач душ" 2020 року, також новачок у загоні кінозірок-амбасадорів модного дому. У рекламному кампейні він зображений у парці до підлоги обличчям до яскраво-жовтої квітки калатеї кроталіфери, приєднавшись до Гантера Шафера і Летиції Райт, які з'являлися в попередній рекламі Prada. Перший був зазнімкований у глянцевій червоній шкіряній куртці, що гармоніювала з квіткою яскраво-червоної півонії.

Летиція Райт Фото: PRADA

Кампанія, створена Віллі Вандерперре, покликана дослідити "вічні, позачасові цінності людства, універсальні емоції", такі як краса, турбота і кохання, ідеться в заяві Prada, а квіти використовують як метафору "краси між буденним і незвичайним".

Сценарій рекламної кампанії написав Майкл Каннінгем, лауреат Пулітцерівської премії. Він показує кожен талант у парадоксальній розмові з відповідними квітами.

Камбербетч готовий зіграти головну роль у прийдешньому 37-хвилинному фільмі Веса Андерсона, адаптації роману Роальда Даля "Чудова історія Генрі Шугара" для Netflix. Зовсім нещодавно володар премій BAFTA, Еммі та Лоуренса Олів'є, а також номінант на премію "Оскар" і "Золотий глобус" повторив свою роль Доктора Стренджа у фільмі Marvel "Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля".

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