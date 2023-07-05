Бенедикт Камбербэтч стал новым лицом Prada (фото)

Компанию актеру составили Коди Смит-Макфи, Летиция Райт и другие знаменитости.

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Британский актер Бенедикт Камбербэтч присоединился к осенней кампании Prada, появившись на постерах, снятых Вилли Вандерперре, вместе с Ли Сянь, Коди Смит-МакФи, Хантером Шафером и Летицией Райт, пишет WWD.

Он позирует на фото, одетый в черное пальто, стоя лицом к орхидее в человеческий рост.

Бенедикт Камбербэтч Фото: PRADA

Его коллега по фильму Джейн Кэмпион 2021 года "Сила собаки" Коди Смит-Макфи одет в коричневую куртку-бомбер и облегающие брюки и изображен напротив синего цветка нигеллы.

Коди Смит-Макфи Фото: PRADA

Китайский актер Ли Сянь, известный своей ролью в фильме "Похититель душ" в 2020 году, также новичок в отряде кинозвезд-амбасадоров модного дома. В рекламном кампейне он изображен в парке до пола лицом к ярко-желтому цветку калатеи кроталиферы, присоединившись к Хантеру Шаферу и Летиции Райт, которые появлялись в предыдущей реклама Prada. Первый был запечатлен в глянцевой красной кожаной куртке, гармонирующей с цветком ярко-красного пиона.

Летиция Райт Фото: PRADA

Кампания, созданная Вилли Вандерперре, призвана исследовать "вечные, вневременные ценности человечества, универсальные эмоции", такие как красота, забота и любовь, говорится в заявлении Prada, а цветы используются как метафора "красоты между будничное и необыкновенное".

Сценарий рекламной кампании написал Майкл Каннингем, лауреат Пулитцеровской премии. Он показывает каждый талант в парадоксальном разговоре с соответствующими цветами.

Камбербэтч готов сыграть главную роль в грядущем 37-минутном фильме Уэса Андерсона, адаптации романа Роальда Даля "Чудесная история Генри Шугара" для Netflix. Совсем недавно обладатель премий BAFTA, Эмми и Лоуренса Оливье, а также номинант на премию "Оскар" и "Золотой глобус" повторил свою роль Доктора Стрэнджа в фильме Marvel "Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия".

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