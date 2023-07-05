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Стиль життя

Персональний тренер розповів, як отримати таке тіло, як у Кейт Міддлтон

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Фото: Getty Images | Кейт Міддлтон обожнює спорт

Принцеса Уельська має приголомшливий вигляд попри щільний графік і трьох дітей.

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Кейт Міддлтон славиться не тільки своїм бездоганним стилем, але ще й відмінною фізичною формою. І це при тому, що вона є матір'ю трьох дітей, і, як видно зі ЗМІ, у неї дуже мало вільного часу. Відомо, що 41-річна принцеса Уельська веде активний і здоровий спосіб життя. І видання журналісти видання Daily Mail розповіли, як вона підтримує себе у формі.

Розуміння того, що треба піклуватися про себе, своїм дітям дала Керол Міддлтон, розповідає дядько Кейт, Гері Голдсміт.

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Кейт Міддлтон із матір'ю Керол
Фото: Getty Images

"Керол завжди дбала про себе і їла здорову їжу. І у неї приголомшлива фігура. Цей менталітет, пов'язаний з дієтою і фізичними вправами, очевидний і у дівчаток [Кейт і Піппи]", — говорив Голдсміт.

Принцеса Уельська бігає, плаває, грає в теніс і займається в тренажерному залі, а також виконує безліч інших вправ. Піппа так само активна.

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Тільки цього року Кейт розповіла, як їй подобається приєднуватися до трьох своїх дітей, коли вони займаються спортом.

"Я роблю все це. Щоразу, коли я можу позайматися, я займаюся, навіть стрибаю на батуті з дітьми перед школою", — розповідала Кейт.

кейт міддлтон дієта, кейт міддлтон спорт, кейт міддлтон вправи Fullscreen
Кейт Міддлтон обожнює спорт
Фото: Getty Images

Особистий тренер Fitness First Рей Габріель-Аньяссор розповідає, як отримати фігуру, як у Кейт Міддлтон. Намагайтеся робити в цих вправах 8-12 повторень, по 4 підходи в кожній. Пара протилежних груп м'язів в один і той самий день (наприклад, біцепси і трицепси з квадріцепсами і підколінними сухожиллями/сідничними м'язами):

Які вправи робити, щоб отримати тіло, як у Кейт Міддлтон

  • Плечі — жим гантелей від плечей, підйоми гантелей вперед і в сторони.
  • Біцепс — згинання рук із гантелями, згинання рук у формі молота.
  • Трицепс — віджимання на брусах на брусах, тяга зі скакалкою, розгинання на трицепс із гантелями.
  • Груди — віджимання, жим гантелей лежачи, розводи гантелей.
  • Спина — найширші тяги вниз, тяги сидячи, тяги однією рукою в зігнутому положенні.
  • Ноги — присідання, розгинання ніг.
  • Сідниці/підколінні сухожилля — махи гирею, станова тяга на прямих ногах, поштовхи стегнами зі штангою.
  • Ікри — стрибки, підйоми на носки.

"Ключ до такого сильного тіла, як у Кейт, — це сталість і дисципліна", — каже Рей, але зазначає, що генетика відіграє велику роль у будові нашого тіла, і для щасливчиків їхні природні форми тіла можуть вимагати трохи менше зусиль, щоб мати такий вигляд, як у Кейт.

"Однак для більшості з нас суворий фітнес і дієта мають першорядне значення для підтягнутої фігури", — зазначає тренерка, кажучи, що найімовірніше, принцеса Уельська поєднує силові тренування з чимось на кшталт пілатесу, який спрямований на поліпшення м'язового тонусу.

Рей також вважає, що підйом сходами, хатня робота і прогулянка супермаркетом також допоможуть тримати себе у формі.

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Кейт Міддлтон перебуває у чудовій формі
Фото: Getty Images

"Ці невеликі заняття збільшують нашу щоденну витрату калорій і допомагають підтримувати дефіцит калорій — це ключ до втрати жиру", — зазначив тренер.

Говорячи про Кейт, він продовжив: "З огляду на її напружений графік, ми можемо припустити, що вона отримує частину своїх кардіотренувань від свого напруженого, активного способу життя — ходьби, бігу, катання на лижах або занять спортом, таких як теніс".

Він сказав, що тренуватися годинами не потрібно, щоб побачити результат.

"Усе, що вам потрібно, це 45 хвилин на день, 3-4 рази на тиждень, щоб домогтися сильного підтягнутого тіла. Якщо у вас обмаль часу, віддайте перевагу тренуванням із повною вагою тіла й анаеробним "завершенням" тренування", — каже Рей.

Дієта теж має значення. Варто вживати більше білка і ввести у свій раціон такі продукти, як: курка, індичка, лосось, яйця, кисломолочний сир, горіхи, тофу і кіноа.

То які ж улюблені вправи спортивної Кейт Міддлтон?

Великий теніс

Кейт велика шанувальниця тенісу і щороку відвідує Вімблдон. Роджер Федерер довів, що не може зрівнятися з принцесою Уельською, коли вони зустрілися на тенісному корті Вімблдону минулого місяця.

А 2021 року вона зустрілася з британською тенісисткою Еммою Радукану в дружньому спарингу.

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Кейт Міддлтон і Емма Радукану
Фото: Getty Images

Раніше Кейт була помічена за грою в клубі Hurlingham Club у Фулгемі, де річне членство коштує від 1600 фунтів стерлінгів на рік, коли вона і принц Уельський жили в Кенсінгтонському палаці в Лондоні.

Хокей

Завзята спортсменка, Кейт була капітаном хокейної команди підготовчої школи Сент-Ендрюс у Беркширі, де вона навчалася з 1986 по 1995 рік.

Під час відвідування підготовчої школи 2012 року, де вона відкрила нове хокейне поле Astroturf, принцеса Уельська описала свій час у Сент-Ендрюсі як "найщасливіші роки в моєму житті".

"Саме під час навчання в школі я усвідомила свою любов до спорту. Спорт був величезною частиною мого життя, і я почуваюся неймовірно вдячною за можливість вийти на вулицю і пограти на таких чудових відкритих майданчиках — хоча, на жаль, у мій час тут не було настільки круто, як зараз", — сказала принцеса.

Регбі

Кейт, яка взяла на себе колишню роль принца Гаррі як покровителя англійської ліги регбі в лютому минулого року, раніше поділилася тим, як їй подобається грати в регбі зі своїми дітьми.

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Кейт Міддлтон грає в регбі
Фото: Getty Images

Найджел Джиллінгем, президент Союзу регбі, розповів, що Кейт зізналася йому, як регулярно грає в регбі зі своїми дітьми в саду.

І принцеса Шарлотта явно робить великі успіхи, конкуруючи зі своїми братами.

Біг

Раніше ЗМІ писали, що Кейт ще в школі полюбила біг по пересіченій місцевості і, як і її сестра Піппа, любить бігати, щоб підтримувати себе у формі.

Живучи в Норфолку, тодішня герцогиня Кембриджська завжди намагалася знайти час для бігу, і насолоджувалася довгими пробіжками з сімейним собакою Лупо і з маленькою Шарлоттою в колясці.

Вітрильний спорт і веслування

У 2007 році спортивна Кейт взяла участь у змаганнях Sisterhood з веслування, щоб зібрати гроші на благодійність, і її помітили, як вона тренується зі своїми товаришами по команді на Темзі.

Принцеса також взяла участь у регаті на Кубок Короля на острові Вайт проти принца Вільяма ще в серпні 2019 року.

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Кейт Міддлтон на регаті
Фото: Getty Images

Хоча Кейт вважається моряком-аматором, як працівниця королівської сім'ї, принцеса Уельська взяла участь у кількох вітрильних змаганнях.

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Кейт Міддлтон на змаганнях із веслування
Фото: Getty Images

До заміжжя з принцом Вільямом вона навіть взяла участь у Sisterhood Challenge, змаганні з веслування.

Що їсть Кейт Міддлтон?

Одне джерело раніше повідомляло, що Кейт Міддлтон п'є смузі, які містять спіруліну, капусту, матча, шпинат, салат романо, кінзу і чорницю вранці та вдень.

"Її органічна дієта багата на антиоксиданти, і вона обожнює салати та сезонні фрукти", — говорив інсайдер.

А коли принцеса хоче додати у свій напій трохи солодощів, вона збовтує ягоди разом із мигдальним молоком.

А принц Вільям хвалився, що його дружина "дуже добре" готує. Він згадував, що вона готуватиме для сім'ї супи, салати, пасту з сиром для дітей і смажене курча для Вільяма.

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Кейт Міддлтон правильно харчується, але не відмовляє собі в розвагах
Фото: Getty Images

Колишній особистий кухар сім'ї Даррен Макгреді раніше розповідав, що принцеса не відмовляє собі в солодощах і іноді готує класичний британський липкий пудинг з карамеллю.

Нагадаємо, раніше журналісти розповідали, як Кейт Міддлтон готується до ролі королеви.