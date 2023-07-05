Персональный тренер рассказал, как заполучить такое тело, как у Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская потрясающе выглядит несмотря на плотный график и троих детей.

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Кейт Миддлтон славится не только своим безупречным стилем, но еще и отличной физической формой. И это притом, что она является матерью троих детей, и, как видно из СМИ, у нее очень мало свободного времени. Известно, что 41-летняя принцесса Уэльская ведет активный и здоровый образ жизни. И издание журналисты издания Daily Mail рассказали, как она поддерживает себя в форме.

Понимание того, что надо заботиться о себе, своим детям дала Кэрол Миддлтон, рассказывает дядя Кейт, Гэри Голдсмит.

Кейт Миддлтон с матерью Кэрол Фото: Getty Images

"Кэрол всегда заботилась о себе и ела здоровую пищу. И у нее потрясающая фигура. Этот менталитет, связанный с диетой и физическими упражнениями, очевиден и у девочек [Кейт и Пиппы]", — говорил Голдсмит.

Принцесса Уэльская бегает, плавает, играет в теннис и занимается в тренажерном зале, а также выполняет множество других упражнений. Пиппа так же активна.

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Только в этом году Кейт рассказала, как ей нравится присоединяться к трем своим детям, когда они занимаются спортом.

"Я делаю все это. Всякий раз, когда я могу позаниматься, я занимаюсь, даже прыгаю на батуте с детьми перед школой", — рассказывала Кейт.

Кейт Миддлтон обожает спорт Фото: Getty Images

Личный тренер Fitness First Рэй Габриэль-Аньяссор рассказывает, как получить фигуру, как у Кейт Миддлтон. Старайтесь делать в этих упражнениях 8-12 повторений, по 4 подхода в каждом. Пара противоположных групп мышц в один и тот же день (например, бицепсы и трицепсы с квадрицепсами и подколенными сухожилиями/ягодичными мышцами):

Какие упражнения делать, чтобы получить тело, как у Кейт Миддлтон

Плечи – жим гантелей от плеч, подъемы гантелей вперед и в стороны.

Бицепс – сгибание рук с гантелями, сгибание рук в форме молота.

Трицепс – отжимания на брусьях на брусьях, тяга со скакалкой, разгибания на трицепс с гантелями.

Грудь – отжимания, жим гантелей лежа, разводы гантелей.

Спина – широчайшие тяги вниз, тяги сидя, тяги одной рукой в ​​согнутом положении.

Ноги – приседания, разгибания ног.

Ягодицы/подколенные сухожилия – махи гирей, становая тяга на прямых ногах, толчки бедрами со штангой.

Икры – прыжки, подъемы на носки.

"Ключ к такому сильному телу, как у Кейт, — это постоянство и дисциплина", — говорит Рэй, но отмечает, что генетика играет большую роль в строении нашего тела, и для счастливчиков их естественные формы тела могут потребовать немного меньше усилий, чтобы выглядеть как Кейт.

"Однако для большинства из нас строгий фитнес и диета имеют первостепенное значение для подтянутой фигуры", — отмечает тренер, говоря, что скорей всего принцесса Уэльская сочетает силовые тренировки с чем-то вроде пилатеса, который направлен на улучшение мышечного тонуса.

Рэй также считает, что подъем по лестнице, работа по дому и прогулка по супермаркету также помогут держать себя в форме.

Кейт Миддлтон находится в отличной форме Фото: Getty Images

"Эти небольшие занятия увеличивают наш ежедневный расход калорий и помогают поддерживать дефицит калорий — это ключ к потере жира", — отметил тренер.

Говоря о Кейт, он продолжил: "Учитывая ее напряженный график, мы можем предположить, что она получает часть своих кардиотренировок от своего напряженного, активного образа жизни — ходьбы, бега, катания на лыжах или занятий спортом, таких как теннис".

Он сказал, что тренироваться часами не нужно, чтобы увидеть результат.

"Все, что вам нужно, это 45 минут в день, 3-4 раза в неделю, чтобы добиться сильного подтянутого тела. Если у вас мало времени, отдайте предпочтение тренировкам с полным весом тела и анаэробным "завершением" тренировки", — говорит Рэй.

Диета тоже имеет значение. Стоит употреблять больше белка и ввести в свой рацион такие продукты, как: курица, индейка, лосось, яйца, творог, орехи, тофу и киноа.

Так какие же любимые упражнения спортивной Кейт Миддлтон?

Большой теннис

Кейт большая поклонница тенниса и каждый год посещает Уимблдон. Роджер Федерер доказал, что не может сравниться с принцессой Уэльской, когда они встретились на теннисном корте Уимблдона в прошлом месяце.

А в 2021 году она встретилась с британской теннисисткой Эммой Радукану в дружеском спарринге.

Кейт Миддлтон и Эмма Радукану Фото: Getty Images

Раньше Кейт была замечена за игрой в клубе Hurlingham Club в Фулхэме, где годовое членство стоит от 1600 фунтов стерлингов в год, когда она и принц Уэльский жили в Кенсингтонском дворце в Лондоне.

Хоккей

Заядлая спортсменка, Кейт была капитаном хоккейной команды подготовительной школы Сент-Эндрюс в Беркшире, где она училась с 1986 по 1995 год.

Во время посещения подготовительной школы в 2012 году, где она открыла новое хоккейное поле Astroturf, принцесса Уэльская описала свое время в Сент-Эндрюс как "самые счастливые годы в моей жизни".

"Именно во время учебы в школе я осознала свою любовь к спорту. Спорт был огромной частью моей жизни, и я чувствую себя невероятно благодарной за возможность выйти на улицу и поиграть на таких замечательных открытых площадках — хотя, к сожалению, в мое время тут не было настолько круто, как сейчас", — сказала принцесса.

Регби

Кейт, которая взяла на себя прежнюю роль принца Гарри в качестве покровителя английской лиги регби в феврале прошлого года, ранее поделилась тем, как ей нравится играть в регби со своими детьми.

Кейт Миддлтон играет в регби Фото: Getty Images

Найджел Джиллингем, президент Союза регби, рассказал, что Кейт призналась ему, как регулярно играет в регби со своими детьми в саду.

И принцесса Шарлотта явно делает большие успехи, конкурируя со своими братьями.

Бег

Ранее СМИ писали, что Кейт еще в школе полюбила бег по пересеченной местности и, как и ее сестра Пиппа, любит бегать, чтобы поддерживать себя в форме.

Живя в Норфолке, тогдашняя герцогиня Кембриджская всегда старалась найти время для бега, и наслаждалась долгими пробежками с семейной собакой Лупо и с маленькой Шарлоттой в коляске.

Парусный спорт и гребля

В 2007 году спортивная Кейт приняла участие в соревнованиях Sisterhood по гребле, чтобы собрать деньги на благотворительность, и была замечена тренирующейся со своими товарищами по команде на Темзе.

Принцесса также приняла участие в регате на Кубок Короля на острове Уайт против принца Уильяма еще в августе 2019 года.

Кейт Миддлтон на регате Фото: Getty Images

Хотя Кейт считается моряком-любителем, в качестве работающей королевской семьи принцесса Уэльская приняла участие в нескольких парусных соревнованиях.

Кейт Миддлтон на соревнованиях по гребле Фото: Getty Images

До замужества с принцем Уильямом она даже приняла участие в Sisterhood Challenge, соревновании по гребле.

Что ест Кейт Миддлтон?

Один источник ранее сообщал, что Кейт Миддлтон пьет смузи, содержащие спирулину, капусту, матча, шпинат, салат романо, кинзу и чернику утром и днем.

"Ее органическая диета богата антиоксидантами, и она обожает салаты и сезонные фрукты", — говорил инсайдер.

А когда принцесса хочет добавить в свой напиток немного сладости, она взбалтывает ягоды вместе с миндальным молоком.

А принц Уильям хвастался, что его жена "очень хорошо" готовит. Он упоминал, что она готовить для семьи супы, салаты, пасту с сыром для детей и жареного цыпленка для Уильяма.

Кейт Миддлтон правильно питается, но не отказывает себе в развлечениях Фото: Getty Images

Бывший личный повар семьи Даррен Макгрэди ранее рассказывал, что принцесса не отказывает себе в сладостях и иногда готовит классический британский липкий пудинг с карамелью.

Напомним, ранее журналисты рассказывали, как Кейт Миддлтон готовится к роли королевы.