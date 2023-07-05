Лара Крофт і дівчина Бонда. Топ-7 культових купальників, які актуальні у 2023 році

Купальники, які створювали для фільмів, що стали культовими, не втрачають своєї популярності через десятиліття.

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Що може бути бажанішим і кращим, ніж у красивому купальнику хлюпатися в океані або в морі. Не дивно, що увага до цього предмета гардероба влітку особливо висока. А чи знаєте ви, що багато культових купальників, які засвітилися в знаменитих фільмах минулих років, цілком актуальні і в сезоні літо 2023. Фокус зібрав найпам'ятніші купальники, і купівля схожих дасть вам змогу на секундочку відчути себе справжньою кінозіркою.

Анджеліна Джолі ("Лара Крофт: Розкрадачка гробниць")

Художники з костюмів цього фільму мудро вирішили, що їм не потрібно багато робити, щоб Анджеліна Джолі мала чудовий вигляд у купальниках. Вони зупинилися на простому чорному бікіні, вкотре показавши, що класика вічна і підійде не тільки для купання, а й для пошуку скарбів у гробницях.

Фібі Кейтс ("Швидкі зміни в школі Ріджмонт-Хай")

Режисер Емі Гекерлінг вибрала червоне бікіні для Кейтс, зробивши його воістину позачасовим. Верх купальника застібається посередині, ставши, за словами журналу Rolling Stone, "найпам'ятнішим вирізом у бікіні в історії кіно". Червоний колір ніколи не виходить з пляжної моди, тому такий купальник завжди буде на піку актуальності.

Урсула Андресс ("Доктор Ноу")

Андресс і художник з костюмів Тесса Прендергаст працювали разом, щоб створити, можливо, найвідоміший купальник з двох частин в історії кіно. Він дійсно запам'ятався: білий топ із зав'язкою по центру, пояс британської армії з пряжками і піхви. Цей комплект буквально закохав у себе підлітків, які кинулися купувати колись заборонене бікіні в безпрецедентній кількості.

Бріжит Бардо ("Дівчина в бікіні")

Бріджит Бардо-підліток кинула виклик цензурі в обтислому купальнику з двох частин у той час, коли бікіні вважалися непристойно ризикованими. "Дівчина в бікіні" проклала шлях демонстрації оголеного живота, а яскравий принт став таким же позачасовим елементом купальників, як і класичні кольори.

Памела Андерсон ("Рятувальники Малібу")

Знаменитий червоний суцільний купальник героїні Памели Андерсон у серіалі "Рятувальники Малібу" став справжнім хітом на багато років після виходу серіалу. Сама акторка з'являлася в ньому п'ять сезонів, поки не пішла з проєкту 1997 року, проте лінії цього купальника і його фасон полюбився не одному поколінню. Актуальний він і сьогодні.

Елізабет Тейлор ("Раптово, минулого літа")

Білий суцільний купальник, який Елізабет Тейлор одягала у фільмі "Раптово, минулого літа" (1959) режисера Джозефа Л. Манкевича за однойменною п'єсою Теннессі Вільямса, є одним з найбільш культових купальників в історії кіно. Данина гламурному минулому, річ, яка ніколи не вийде з моди, він популярний і сьогодні. Білий колір добре відтіняє засмагу, а тому він ніколи не вийде з моди.

Голлі Беррі ("Помри, але не зараз")

Помаранчеве бікіні-двійка і білий пояс з ножем у піхвах, в якому героїня Голлі Беррі виходить з океану, став однією з найяскравіших сцен фільму, а пляжний ансамбль і сьогодні на піку завдяки яскравому кольору і сміливому рішенню.

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Фото: Скриншот

Раніше Фокус писав, що Дженніфер Лопес продемонструвала яскравий купальник для літа 2023.